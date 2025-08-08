胡金龍旅美最晦暗時刻 一通電話救援

胡金龍引退賽周邊商品。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕41歲的統一獅老將胡金龍今年球季結束將退休，9月20日澄清湖獅猿戰將是他的引退賽，昨引退記者會他透露，當年旅美拚得全身是傷，一度打算退休不再打球，南英商工「牛爸」陳献榮教練一通電話改變一生，他說，「能打到40幾歲已是上帝給的禮物。」

肩眼受創萌退意

獲陳献榮激勵

2003年胡金龍加盟道奇，2007年9月升上大聯盟，他透露，最難忘的是代打上場腳還發抖，結果竟砲轟教士百勝強投湯可，只是要站穩大聯盟實在太難，旅美生涯因撲壘導致右肩關節唇破裂，又因肩頸僵硬壓迫視神經，造成右眼視力退化。

胡金龍只在大聯盟留下出賽118場、2轟、1成76打擊率的成績，他直言，大聯盟很競爭又現實，只要打不好或受傷就是換人，為此他拚得全身是傷，常吃止痛藥硬撐，不敢跟教練說，後來因肩、眼受創，真的很灰心，不知道該如何走下去。

此時，陳献榮來電，建議胡金龍先返台把眼睛和肩膀醫好，真的沒辦法再做其他打算，後來胡金龍恢復視力，即使肩傷難癒，但至少還能打，2012年底選秀成為義大犀牛狀元郎，2022年轉戰獅隊，13年中職生涯累計3964打席，打擊率高達3成44，他視「牛爸」為貴人。

9/20澄清湖引退

先說好不流淚

回首來時路，胡金龍說，知道今年是最後一年，每個打席都當作最後一個打席毫無保留地揮擊，感謝曾帶過他的基層教練，還有在背後默默支持的家人，引退賽當天應該不會哭，「想留在拿到總冠軍再哭。」

