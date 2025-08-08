大巨蛋紅利沒有猿 2萬人已是9年前

猿隊今起攻蛋3連戰，也是本季首次週末大巨蛋主場。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕自從台北大巨蛋去年啟用以來，中職5隊都打破主場最高票房紀錄，唯獨樂天尚未嚐到真正的「大巨蛋紅利」，例行賽主場不曾達到單場2萬人，今天起3連戰將是本季首度迎接週末大巨蛋主場，票房是否受近期負面新聞影響值得關注。

鋒哥引退賽 桃園球場20052人

樂天隊史例行賽最高票房是2016年9月18日Lamigo時期的陳金鋒引退賽，在桃園吸引20052人，樂天已在大巨蛋辦過5場比賽，包括去年週末對中信兄弟的3連戰，合計5場平均僅12231人進場，距離隊史紀錄仍十分遙遠。

請繼續往下閱讀...

統一獅雖然在4月11日創下9210人的大巨蛋史上唯一未破萬人紀錄，但在7月25至27日的超人力霸王聯名主題日大雪恥，創造24932人的隊史第2高票房紀錄，僅次於去年大巨蛋潘威倫引退賽的28018人。

5隊攻蛋刷紀錄 票房2萬人起跳

扣除樂天，中信、味全、富邦、統一和台鋼都在大巨蛋締造主場票房紀錄，且都是2萬人起跳。樂天從2020年入主中職以來，例行賽最高票房是去年9月29日桃園的14129人。

樂天近期深受伙食風暴、桃園燈光故障等負面新聞纏身，在逆風中迎接大巨蛋對上味全龍的3連戰。為了衝刺票房，樂天將舉辦「響樂趴」，希望借助古典交響樂之力，衝出第一場2萬觀眾的例行賽。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法