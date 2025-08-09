晴時多雲

體育 即時新聞

TPBL狀元熱門劉丞勳 操作指南現雛形

2025/08/09 05:30

UBA歷史得分王劉丞勳是TPBL狀元大熱門。（資料照）UBA歷史得分王劉丞勳是TPBL狀元大熱門。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL職籃選秀會將在8月11日登場，共有27名新人報名，健行科大好手劉丞勳被視為狀元的熱門人選，對此，握有首輪第一順位選秀權的攻城獅總經理張樹人表示，劉丞勳確實是很好的人選。

攻城獅GM

分析UBA最強得分王

本屆選秀會的順位依季後賽晉級狀況及例行賽成績排序，墊底的攻城獅握有狀元籤，新北中信特攻取得榜眼籤，於季後挑戰賽止步的桃園雲豹隊拿下探花籤。

鋒衛二刀流

列入球隊網羅重點

192公分的前鋒劉丞勳在大學4年累積拿下1457分，榮膺UBA歷史得分王，狀元呼聲頗高。張樹人也不諱言他會是球隊重點考慮的球員，畢竟他擁有不錯的身材和身手，且能兼打控球後衛，有助於提升球隊陣容高度。

攻城獅季後和王子綱、周伯勳等人分道揚鑣，但陣中核心不變，除了有一哥高國豪，還有今年入選瓊斯盃台灣藍隊的蔡宸綱，張樹人認為，其實球隊的本土球員都有不錯能力，上季戰績低迷主因是洋將與團隊配合未到位，因此今夏也著重在尋覓外援人手，目前已鎖定好人選，之後也會陸續公告。

為了備戰新賽季，攻城獅也將在9月赴北海道與日本、南韓等隊伍進行交流賽，將此作為休季訓練的驗收，也檢視土洋磨合的狀況。

