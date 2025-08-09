TPBL》特攻鎖定即戰力 雲豹提前劇透

謝銘駿（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕除了劉丞勳，同樣來自健行的後衛徐宏瑋、台灣師大長人曾信武、台灣藝大前鋒喬納森、19歲小將謝銘駿，都有望在TPBL選秀會首輪獲得青睞，而握有榜眼籤的中信特攻、探花籤的桃園雲豹也都有各自選才原則。

徐宏瑋（資料照）

謝銘駿榜眼呼聲高

193公分的謝銘駿在高一勇奪HBL新人王，高二幫助光復高中締造2連霸並榮獲FMVP，他去年畢業後赴美就讀預校，返台後決定跳過UBA直接投入選秀。

外界盛傳謝銘駿可能在首輪第二順位雀屏中選，特攻總經理劉志威表示：「他是一位很有未來性的球員，相信每隊都希望有機會選到他。我們去年戰績不如預期，若透過選秀能補強到即刻幫助球隊也是一種想法，但目前球隊還沒有定論要選誰。」

徐宏瑋隨豹打盃賽

特攻上季例行賽排第6，隊史首度無緣季後賽，今夏大力補強，除了重金找回阿巴西，還補進後衛簡廷兆、防守悍將林任鴻，以即戰力讓球隊晉升聯盟一級戰隊。

雲豹季後動作同樣積極，續約高錦瑋、林信寬，並在自由市場補進後衛曹薰襄，值得一提的是，新人徐宏瑋已隨隊打盃賽，引發外界聯想，儘管營運長顏行書並未直接挑明，但他強調，選秀將以後場人手為主，目標讓陣容更完整。

