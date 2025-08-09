晴時多雲

體育 即時新聞

亞洲盃》台灣隊謙遜作戰 無論如何再贏一場

2025/08/09 05:30

台灣隊明將對決上屆銅牌紐西蘭，爭取分組第一晉級8強。 （取自FIBA官網）台灣隊明將對決上屆銅牌紐西蘭，爭取分組第一晉級8強。 （取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊在亞洲盃籃球錦標賽小組賽接連擊敗菲律賓、伊拉克取得2連勝，明天凌晨2點小組賽最終戰要和上屆銅牌紐西蘭爭奪分組第一。

林庭謙（取自FIBA官網）林庭謙（取自FIBA官網）

雖然贏球難度頗高，但總教練圖齊認為，把心態調整好，展現對勝利的渴望，尤其得把防守做好，他對於球隊目前狀態有信心。

明晨2點打紐

爭分組第1晉級

台灣隊這次除了有「旅外三俠」劉錚、陳盈駿、林庭謙，又多了賀丹、賀博兄弟助拳，堪稱是近幾年最強台灣隊。日前在亞洲盃戰力排行榜雖位居後段班，但台灣球員「打臉」外界評價，前兩戰面對菲、伊，攻守穩定發揮，尤其團隊三分球命中率皆超過4成，成為獲勝關鍵之一。

台灣和紐西蘭都是2勝，分組第1將可直接晉級8強，分組第2、3名得打8強資格賽，目前台灣至少能取得分組第2。圖齊說：「目前我們沒確定能晉級，無論如何都得再贏一場才有辦法闖進8強，所以我們得專注在眼下的比賽。」他認為紐西蘭是被看好有機會奪牌的勁旅，他鼓勵球員要保持競爭心態、保持謙遜，做好防守是首要任務。

身材居下風

外線優勢拉警報

台灣隊在資格賽連輸紐西蘭2場，對方不僅具有身材優勢，這次亞洲盃前兩場團隊三分球命中率也有36.7%，其中控球後衛布里特前兩戰平均20分、7助攻，預料會造成一些麻煩。

林庭謙說：「對紐西蘭就全力以赴，我沒想太多，把教練的東西執行好，無論對誰都有機會，當然每場都想贏。」

