世運會》劉菖閔比武 南拳南棍奪銅

劉菖閔勇奪世運會南拳南棍全能銅牌。 （中華奧會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕杭州亞運國手劉菖閔昨在成都世運會武術男子南拳及南棍全能，以總分19.430分摘下銅牌，也是台灣代表團本屆首面獎牌。

台灣本屆首牌出爐

台灣武術在上屆伯明罕世運會斬獲1銀、1銅，劉佩勳在女子太極拳及太極劍全能拿下銀牌，賴柏瑋則在南拳及南棍全能奪銅，也是這次我國拚獎牌的重點項目。

曾在杭州亞運拿下南拳及南棍全能第6名的劉菖閔，昨在上午的南拳發揮出色，以9.740分高分暫居第1；晚間的南棍他第1位上陣，動作流暢沒有太多瑕疵，獲得9.690分，一度排名第1。不過，之後上陣的伊朗選手巴尼塔萊比和汶萊選手羅斯蘭，在南棍項目獲得不錯分數接連超車，劉菖閔最終以銅牌作收。

劉菖閔國小就接觸武術，起初是因愛玩、不愛讀書，在家人鼓勵下開始學習不同的東西，但他也因為不喜歡拉筋，且個性好動、坐不住，高一轉練節奏較快的南拳南棍，2年前的杭州亞運是他的國際賽初體驗，今年世運會他再度站上國際舞台，這回進帳獎牌也為他增添信心。

力拚連兩屆奪牌的劉佩勳，昨在太極拳繳出9.393分，晚間的太極劍獲得9.663分，最終以19.056分拿下第6名。

