衝第一個抱到王威晨 暖男平野受傷

2025/08/09 05:30

衝第一個抱到王威晨 暖男平野受傷江坤宇9局下敲出二壘安打追平比數，跑回致勝分。
（記者廖耀東攝）

隊長再見安 逆轉悍將

王威晨（前左）9局下代打敲出再見安，總教練平野惠一衝上球場抱住他慶祝。（記者廖耀東攝）王威晨（前左）9局下代打敲出再見安，總教練平野惠一衝上球場抱住他慶祝。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟帶著1分落後進入9局下，總教練平野惠一卻有「一定會發生什麼事」的預感，果真2出局後江坤宇擊出關鍵二壘安打扳平，王威晨代打建功擊出生涯第3支再見安打，中信以3：2逆轉氣走富邦悍將，今年在洲際對富邦4戰全勝。平野賽後雖因太過興奮意外受傷，仍衷心感謝選手：「即使落後仍不放棄，相信選手，真的非常重要。」

中信、富邦各派洋投李博登、魔力藍先發，也各交出6局失1分的優質內容，富邦7局上把握中信啟動牛棚，靠蔡佳諺二壘安打以2：1首次領先，中信9局下最後反撲，江坤宇、王威晨不約而同於1壞球後出手，分別擊出二壘安打、再見安打，平野率先衝進場內擁抱王威晨，卻不慎拉到右大腿內側，當兩人倒地時為保護選手，右手腕也輕微擦傷。

熊抱時拉傷 為保護選手擦傷

平野指出，比賽中一直非常苦惱，應該何時讓王威晨上場，很高興在最好的時間點讓他代打，他也不愧是隊長立刻建功，江坤宇前3次打擊沒表現並非狀況不好，只是揮棒時機被投手擾亂，但在眼看是最後1個打席的關鍵時刻，擊出最重要的1支安打，還從二壘衝回致勝分，「不到最後一刻，不知道會發生什麼事，棒球就是這麼有趣。」

江坤宇表示，因為是9局下2出局，當下沒想太多，只想把球擊強，不想成為最後1個打者，很高興結果是好的，跑上二壘非常振奮，看到王威晨擊出的球穿出內野，就決定要全力衝本壘；王威晨表示，上去打擊前就有設定，把握好球去攻擊，感謝平野的信任，「前次再見安打是達成千安，這次是在父親節，希望爸爸有看到。」

