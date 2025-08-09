晴時多雲

體育 即時新聞

台灣第一捕養成中 高宇杰叩關神紀錄

2025/08/09 05:30

陳統恩（記者廖耀東攝）陳統恩（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕高宇杰自6月12日起連續31場擔任先發捕手，今、明若都先發，將追平中職近13年來捕手連續先發最長場次，中信兄弟總教練平野惠一表示，目標是讓高宇杰成為台灣最好的捕手，也希望隊內能有2號捕手與他競爭，現階段人選是陳統恩。

高宇杰（記者廖耀東攝）高宇杰（記者廖耀東攝）

已連續31場先發蹲捕

平野指出，高宇杰去年才正式成為主戰捕手，從本季出賽與先發場次、蹲捕局數都是聯盟最多，證明他有實力負荷整個球季並穩定出賽，「我們每天都會跟他討論並做確認，因為他本人想要上，實力也是球隊捕手最好的。」

平野認為，去年中信拿到總冠軍，高宇杰卻沒辦法進國家隊，代表他仍有不足，本人應也很不甘心，球隊希望他能成為中職最強、進而挑戰台灣最佳捕手，「他有這個決心，我們也會幫助他達成目標」。

高宇杰連續先發蹲捕期間幾乎蹲好蹲滿，唯一有出賽記錄捕手是陳統恩的出賽2場、守備4局，平野表示，「小高也是從2號捕手上來，目前統恩的狀態不錯，我們會找時間讓他上場。」

高宇杰去年出賽109場是生涯首次單季出賽破百，並打破由葉君璋、鄭達鴻、高志綱共同保持的捕手單季最多出賽101場中職紀錄，今年連續先發蹲捕再2場就追平蔣少宏2023年8月至10月連續33場，得以並列自2012年兄弟象陳智弘連續37場後的最長成績，今年還有機會挑戰2005年葉君璋單季101場先發蹲捕的中職紀錄。

