平政連線屠龍 歸功大巨蛋空調

猿隊林智平敲出代打3分砲，一棒追平戰局。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿近期伙食風暴纏身，選手卻越戰越勇，昨克服前6局落後3分的逆境，7局林智平代打夯出追平3分彈，8局林政華致勝轟，「平政連線」率隊以4：3擊敗味全龍，狂掃3連勝，下半季勝率重返5成。

猿隊林政華8局下轟出致勝陽春砲。 （記者陳志曲攝）

林智平代打 3分砲扳平

味全先發投手艾璞樂前6局僅被敲2支一壘安打，7局下續投卻出事，林泓育安打串聯梁家榮四壞，林智平代打宋嘉翔，一棒夯出左外野方向的本季第2轟，將戰局追成3：3，也轟掉艾璞樂的勝投。

請繼續往下閱讀...

樂天總教練古久保健二指出，艾璞樂的投球相當穩定，比賽前段很少有得分機會，當下就設定只要有跑者攻上得點圈，就要派上林智平代打，「那球打得非常漂亮，政華的致勝轟也是！」

林智平從5局就在場邊熱身，當林泓育敲安時，打擊教練就提醒要做準備，不僅以40歲138天刷新隊史最老全壘打紀錄，亦是史上第5老的代打全壘打。

林智平表示，球擊出去時以為是接殺，「聽人家說，這邊很難敲全壘打，可能外野空調沒開才會過。」樂天昨沒開放外野，將客隊應援團安排到近外野的三壘，外野無空調讓林智平認為是過牆關鍵之一。

樂天在6日被爆料伙食出狀況，但連續2場都在比賽後段鎖定戰局，林智平直言，對他們來說，勝利真的很重要，「就算有不好的事情，我們還是跟以往一樣，讓比賽更順暢進行。」

樂天在大巨蛋主場3連戰首場吸引10156人進場，雖未失守「1萬大關」，仍寫下大巨蛋史上週五票房第2低，僅次統一獅在4月11日的9210人，而樂天今明要借助古典交響樂之力，拚出球團史上首場2萬觀眾的例行賽。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法