猿團膳風波 領隊否認預算是癥結

2025/08/09 05:30

牧野幸輝（記者陳志曲攝）牧野幸輝（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿爆發食安風波，前天決定更換合作廠商，球團領隊牧野幸輝從日本出差返台後，昨到台北大巨蛋向全隊致歉，澄清球隊不重視營養非事實，並強調若有必要，組織內會做變動。

撤換廠商 向全隊致歉

牧野幸輝5月2日上任當天就遇上週刊爆料的「伙食風暴」，昨第二度受訪又是因為食安風波，他坦言對於造成選手、教練團和球迷擔心感到很抱歉，澄清報導說球團不重視選手的營養和身體強化非事實。

樂天伙食風暴驚動桃市府、聯盟和職棒球員工會，市府正在調查樂天先前合作的業者，中職會長蔡其昌也要求球團高層須建立食品衛生安全的機制。牧野表示，公司內部會虛心檢討配合調查，「有必要的話，組織也會調整。」

若是比賽日，樂天提供選手一日三餐，以昨天為例，球團先在桃園球場叫便當供應午餐，然後在大巨蛋提供賽前和賽後的餐點。牧野昨否認因預算問題導致食物選擇受限，「沒有這回事，如果有需要，預算是可以調整的，球團持續提供營養食物的想法沒有改變。」

樂天正在找尋新業者，選定之前先叫餐給選手。牧野表示，包含食物製作過程、運送餐點環境，及送到員工餐廳的過程，將與新業主討論這3個層面的檢查機制。

