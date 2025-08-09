吳念庭滿壘得意 一棒逆轉流浪獅

吳念庭展現「得點圈之鬼」火力，一棒逆轉戰局。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕吳念庭不愧為「得點圈之鬼」，昨7局下敲出2分打點安打翻轉戰局，幫助台鋼雄鷹以4：3逆轉統一獅，只落後榜首中信兄弟0.5場勝差。

台南球場內野看台屋頂受風災影響整修中，獅隊自7月起被迫當「流浪獅」，昨借用澄清湖球場當主場卻苦吞4連敗，這段流浪期間戰績8勝12敗、勝率4成敬陪末座，遠不如流浪前的6成勝率，隊長陳傑憲就認為，對選手影響很大，但也只能盡量調適。

獅隊原定先發投手飛力獅昨因感冒臨陣換將，改由胡智爲先發，他投4局無失分表現亮眼，6局打完獅隊取得3：0領先，7局上台鋼絕地大反攻，先靠2安和3次保送追回2分，隨後吳念庭在1出局滿壘下敲出2分打點安打反超前，開路先鋒王博玄繳出3安猛打賞，本季首度獲選單場MVP。

得點圈打擊率4成26

吳念庭本季得點圈有人時61個打數敲出26安，打下28分打點，打擊率高達4成26，這戰再度一棒當英雄。吉田一將以6局失3分的優質先發奪下本季第3勝，林詩翔後援1局無失分，拿下傲視全聯盟的第19次救援成功。

台鋼洋投後勁上週六對味全龍先發5局失1分拿下勝投，締造跨季連28場不敗的中職新猷，並豪取跨季20連勝，今將對獅隊先發強碰布雷克，叩關潘威倫跨季21連勝的聯盟紀錄。

