高宇杰不只罩美美 3打點立功

兄弟高宇杰貢獻雙安3打點，近兩個月已連續32場先發蹲捕。

連32場先發蹲捕

〔記者徐正揚／台中報導〕「美美」鄭浩均用71球先發5局無失分，高宇杰貢獻2支安打3分打點，中信兄弟在這對投捕搭檔的帶領下，打完5局就取得大幅領先，以8：0輕取富邦悍將。中信拿下主場6連勝，本季在洲際對富邦5戰全勝，高宇杰雖自6月12日連續32場先發蹲捕，卻覺得身體狀況沒有問題，持續出賽也有助於調整狀態。

兄弟鄭浩均有用球數限制，71球先發5局即退場。

鄭浩均5局無失分

中信前3局掌握富邦先發投手黃保羅投出6次四死球，連續3局都有分數進帳，黃保羅僅投2.1局就丟5分退場。擔任9棒的高宇杰前2打席都敲安打，中信前5分有3分由他打下，他表示，進攻策略很單純，抓投手比較好的球攻擊，很高興都有好結果，鄭浩均的直球狀況其實不錯，雖然前5局出現4次四死球，每局都讓打者上壘，卻能馬上冷靜下來，專心抓後續打者，節奏沒有斷掉。

高宇杰指出，打完5局雖然領先8分，既然教練沒要換他下場，就配合教練調度不會多想，即便連續先發蹲捕已兩個月，代表自己比別人好，可以得到很多實戰經驗，身體狀況也很OK，「賽前看到自己是先發，該做什麼就做什麼，賽後都會找防護員治療，每天晚上盡量早睡，到球場就多做伸展，教練也說，身體不舒服要馬上講。」

中信在比賽後半段陸續換掉4名先發球員，卻沒派陳統恩接替高宇杰蹲捕，總教練平野惠一表示，被替換的選手都是因為身體有些狀況，確實有考慮讓高宇杰下場休息，礙於板凳上只剩陳統恩，實在無法再做替換，鄭浩均這場的控球稍微有點不穩，加上有球數限制，投完5局就派牛棚接手，但能利用「丟給對手打不好」化解危機，對他未來投球是好的方向。

