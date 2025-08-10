晴時多雲

體育 即時新聞

柯威士熟亞職 兄弟打算本週開箱

2025/08/10 05:30

柯威士（中信兄弟提供）柯威士（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟7月底簽下柯威士、韋禮加兩位新洋投，韋禮加日前在屏東基地的自辦比賽上場，柯威士前天也在洲際首次牛棚練投。總教練平野惠一指出，831洋將註冊期限將至，本週不排除讓其中一位在一軍出賽。

平野指出，韋禮加已在二軍自辦比賽上場，因為遇到下雨才投10幾球完成1局，然後改在室內投實戰投打練習，教練團雖然看過影片，但因用球數實在太少，很難做為評估的參考，柯威士的牛棚練投只是輕鬆投，用球數也不多，距離前次實戰已有1個月，狀態也未知。

平野認為，新洋投若沒調整好就升上一軍，對選手與球隊都不是好事，若時間允許仍希望看到實戰再做決定，但距離「831大限」只剩3週，球隊必須趕快做決定，「是讓選手調整到一定程度才登錄，還是直接用一軍比賽去測試，目前不容易找到平衡點。」

投手教練王建民表示，柯威士抵台時間雖比韋禮加晚，但他在韓職打過7個球季，對亞洲打者的習性較了解，是直接一軍開箱的優先人選，若本週就登錄柯威士登錄，洋將名單就要做出調整，註銷6月初受傷的德保拉。

新洋投直接在一軍開箱，中信上半季就操作過，李博登報到才10天，只進牛棚練投2次就在一軍先發對富邦悍將，中信這週若在一軍開箱柯威士，將是單週使用4名洋投先發。

