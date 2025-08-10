吃到壽星紅利 後勁跨季21連勝

〔記者林宥辰／台北報導〕自從披上台鋼雄鷹球衣，後勁就不知敗投滋味，表現「後勁」十足！昨他面對統一獅，7局僅被擊出1安打無失分，並送出7次三振，除了率隊8：0贏球，自己也追平前獅隊名將潘威倫的跨季21連勝紀錄，本週有望挑戰史詩新猷。

雄鷹洋投後勁跨季21連勝，追平聯盟紀錄。

（台鋼雄鷹提供）

追上嘟嘟高懸17年紀錄

後勁上回吞敗已是前年8月24日，當時他效力樂天桃猿、登錄名「豪勁」，是桃猿主力後援投手，而他上一場先發敗，更得追溯到2021年4月17日輸給中信兄弟。

魔鷹昨用雙響砲迎來34歲。（台鋼雄鷹提供）

魔鷹雙響砲 雄鷹完封獅

去年轉戰台鋼，後勁13場先發拿7勝，昨面對獅隊直到4局下才被陳傑憲擊出首安，任內連得點圈都未被攻佔。昨度過34歲生日的魔鷹，上演史上首次「生日雙響」，本季累計22轟，也助後勁一臂之力。

後勁奪聯盟最多本季第11勝和第8座單場MVP，跨季21連勝也追平潘威倫於2008年創下的紀錄。獅隊先發洋投布雷克本季對台鋼居下風，賽前對戰防禦率7.71，2局上就被攻下4分大局，吞下本季第7敗。

獅隊近期狀況頗多，除了因台南球場整修無法「回家」，先發投手群在梅賽斯轉戰韓職、本土左投林詔恩受傷後，前天防禦率王飛力獅還感冒跳過先發，昨又多了1名傷兵，林佳緯在比賽途中因自打球傷退。

林安可也因感冒只在9局代打上陣，以左外野飛球成為最後1個出局數，原本他以19轟緊追魔鷹，在目送對方單場雙響後，兩人差距拉開到3支。

