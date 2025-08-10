晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

吃到壽星紅利 後勁跨季21連勝

2025/08/10 05:30

〔記者林宥辰／台北報導〕自從披上台鋼雄鷹球衣，後勁就不知敗投滋味，表現「後勁」十足！昨他面對統一獅，7局僅被擊出1安打無失分，並送出7次三振，除了率隊8：0贏球，自己也追平前獅隊名將潘威倫的跨季21連勝紀錄，本週有望挑戰史詩新猷。

吃到壽星紅利 後勁跨季21連勝雄鷹洋投後勁跨季21連勝，追平聯盟紀錄。
（台鋼雄鷹提供）

追上嘟嘟高懸17年紀錄

後勁上回吞敗已是前年8月24日，當時他效力樂天桃猿、登錄名「豪勁」，是桃猿主力後援投手，而他上一場先發敗，更得追溯到2021年4月17日輸給中信兄弟。

魔鷹昨用雙響砲迎來34歲。（台鋼雄鷹提供）魔鷹昨用雙響砲迎來34歲。（台鋼雄鷹提供）

魔鷹雙響砲 雄鷹完封獅

去年轉戰台鋼，後勁13場先發拿7勝，昨面對獅隊直到4局下才被陳傑憲擊出首安，任內連得點圈都未被攻佔。昨度過34歲生日的魔鷹，上演史上首次「生日雙響」，本季累計22轟，也助後勁一臂之力。

後勁奪聯盟最多本季第11勝和第8座單場MVP，跨季21連勝也追平潘威倫於2008年創下的紀錄。獅隊先發洋投布雷克本季對台鋼居下風，賽前對戰防禦率7.71，2局上就被攻下4分大局，吞下本季第7敗。

獅隊近期狀況頗多，除了因台南球場整修無法「回家」，先發投手群在梅賽斯轉戰韓職、本土左投林詔恩受傷後，前天防禦率王飛力獅還感冒跳過先發，昨又多了1名傷兵，林佳緯在比賽途中因自打球傷退。

林安可也因感冒只在9局代打上陣，以左外野飛球成為最後1個出局數，原本他以19轟緊追魔鷹，在目送對方單場雙響後，兩人差距拉開到3支。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中