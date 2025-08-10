味全攻蛋打序一個樣 朱育賢3棒極致演出

龍隊朱育賢單場雙安3打點，本季滿壘打擊率高達6成。

（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕朱育賢昨擊出關鍵兩支安打，打下3分打點，最終味全龍就以5：2擊敗樂天桃猿，龍隊隊史在大巨蛋勝率升至5成81，力壓樂天的4成。

朱育賢在3局上兩出局滿壘適時敲安進帳2分打點，前7局結束雙方戰成2：2。第8局樂天換呂詠臻中繼，他連投8顆壞球保送曾聖安、郭天信，再被李凱威敲安擠成滿壘，朱育賢再度敲安建功，打下勝利打點獲選單場MVP，本季滿壘打擊率高達6成。

朱育賢不但是「滿壘男」，也是「大巨蛋男」，生涯在大巨蛋累計打擊率3成85，他說，感謝在前面的打者耐心選球，自己才有打回分數的機會，無論如何就是做好教練團交付的任務，展現企圖心。

兩度滿壘建功 第3棒打擊率5成33

龍隊單週在大巨蛋5戰，前4戰拿下3勝1敗，值得一提的是4戰先發打序一模一樣，和以往經常更動打線有很大不同，以朱育賢為例，他在這4戰固定打第3棒，打擊率高達5成33，打下6分打點，2度獲選單場MVP。

龍隊總教練葉君璋解釋，之前會參考對戰、數據和球員狀況，覺得這樣可能比較有效率，所以打線常變動，後來驚覺其實球員不好調整，倒不如用一開始設定的角色，該安排打第幾棒就打第幾棒，之後打線應該也不會有太大變動。

猿隊大巨蛋主場昨湧入18802人，仍未突破2萬人大關。（記者林正堃攝）

本季中信兄弟、富邦悍將、統一獅和龍隊「攻蛋」，單場最高票房都破2萬人，昨樂天在大巨蛋主場湧入1萬8802人，在週六、響樂趴主題日和軍公教88節方案3重「助攻」下，依舊難突破2萬人大關。

