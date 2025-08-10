鄧愷威珍貴1勝 曾總無時差緊盯

〔記者羅志朋／綜合報導〕26歲的鄧愷威昨對國民中繼5局無失分，幫助巨人以5：0獲勝，他也拿下大聯盟生涯首勝，在美國時間8月8日這一天將珍貴的1勝送給父親，「感謝爸爸18年來一路支持和栽培我打球，我愛你！」

鄧愷威對國民中繼5局無失分拿下生涯首勝，相隔2513天再有台灣投手在大聯盟奪勝投。（美聯社）

鄧愷威賽後開心拿著先發打序表與首勝球留念。（中央社）

大聯盟首勝給爸爸 告白我愛您

巨人昨推出蓋吉先發，第2局鄧愷威登板，投5局被敲3安飆4K無失分，關鍵第5局，無人出局滿壘下，他連續製造兩顆內野滾地球，最終用雙殺化解危機，這也是他生涯第6度、本季第2度登板，終於拿下首勝。

經典賽台灣隊總教練曾豪駒昨全程緊盯比賽轉播，他說，鄧愷威投得超棒，控球進步很多，勇於與打者對決，沒有上一場先發那麼緊張，馬上就能調整好狀態，代表他具備不錯的能力。

2023年經典賽鄧愷威對巴拿馬中繼只投7球，沒抓下出局數，被敲2安和1次保送失3分，如今在大聯盟發光發熱，曾豪駒說，「2023年他還年輕且較晚向國家隊報到，沒能調整到位，經過兩年多磨練，技術和心態更成熟，若明年經典賽他能加入國家隊，相信應該會有不錯的表現。」

經典賽戰友王維中 盛讚謎樣球路

台灣投手上一次在大聯盟奪勝投已是2019年9月7日海盜隊的王維中，相隔2513天鄧愷威再為台將進帳勝投，王維中表示，2023年經典賽國家隊才認識鄧愷威，這次看他投球比當年好很多，球路尾勁十足，滑球和伸卡球都投得很棒，打者難以猜測球路，這1勝是好的開始，相信他會愈來愈好。

味全龍總教練葉君璋過去在小聯盟擔任多年教練，熟知美職生態，他認為鄧愷威具備在大聯盟生存的武器，至於能否待得長久，關鍵還是在心理，只要控制好情緒往往投得不錯，情緒若不穩定也會影響表現，2023年經典賽就是如此。

鄧愷威檔案

