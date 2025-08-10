晴時多雲

體育 即時新聞

TPBL選秀新人專訪》沉默致遠 曾信武目標新人王

2025/08/10 05:30

TPBL選秀新人專訪》沉默致遠 曾信武目標新人王鄧愷威對國民中繼5局無失分拿下生涯首勝，相隔2513天再有台灣投手在大聯盟奪勝投。
（美聯社）

記者盧養宣／專訪

TPBL選秀將在明天登場，本報邀請即將投入選秀的UBA焦點球員回顧籃球生涯，也分享對投身職業舞台的期許。

台師大長人 選秀首輪熱門

個性悶騷的曾信武話不多，受訪時給出的回應都不長，無論談到低潮還是心中的遺憾，表情也沒有太大變化，但職業場上本就不靠嘴巴而是靠實力，這位沉默的潛力長人許下目標，希望挑戰新人王。

195公分的前鋒曾信武在台師大前兩年表現並不突出，曾被主帥李秉鴻形容是「全隊被我罵最兇的球員」，對於教練的嚴厲要求，他沒有半句怨言，堅持下來，大三迎來蛻變，大四球季繳出場均12.3分、3.7籃板、1.5助攻的成績，除首度披上瓊斯盃戰袍，也有望在選秀首輪就獲得青睞。

以李家慷、蘇士軒為模範

曾信武透露，從小除看NBA、SBL外，也會看瓊斯盃，得知遞補進入白隊後又驚又喜，「其實沒能入選世大運代表隊對我打擊滿大的，後來知道能打瓊斯盃，覺得很不真實。」

曾信武瓊斯盃期間除對本屆冠軍菲律賓的實力印象深刻外，也從領航猿後衛李家慷身上學到不少，「他為我們示範在場上用防守也能幫助球隊、製造對手失誤，這也是我以後要努力的方向。」

曾信武期許自己新人年從防守做起，不諱言希望挑戰一生只有一次機會的新人王，並將新北國王前鋒蘇士軒視為楷模，「我跟他的位置一樣，球風也滿類似的。」

想念父親 讓職籃搭橋作伴

生涯即將迎來新頁，曾信武回顧至今的籃球路，唯一遺憾是大一那年驟逝的父親再也沒有機會親臨現場看比賽，但他相信，父親會在天上見證自己未來在職業賽場的每個重要時刻，「雖然會覺得遺憾，但後來就不再把這件事想得那麼難過，我覺得他只是換了一個方式陪在我身邊。」

曾信武檔案曾信武檔案

