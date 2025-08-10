晴時多雲

體育 即時新聞

曾信武愈被罵愈強壯 大三驚艷李秉鴻

2025/08/10 05:30

曾信武立定目標，挑戰TPBL新人王。（記者廖振輝攝）曾信武立定目標，挑戰TPBL新人王。（記者廖振輝攝）

記者盧養宣／專訪

「他本來是被我罵最兇的球員，但在大三預賽突然就開竅了，」台師大總教練李秉鴻回憶曾信武蛻變的過程，坦言子弟兵的發展出人意料，「沒想到他會進步這麼多。」

李秉鴻從曾信武大二時接任球隊兵符，由於希望隊上長人將來能銜接職業賽場，訓練時要求嚴格，「我希望四、五號位可以策應、分球，有外線能力，要會判斷場上的狀況，不是只會在禁區抓籃板。」

曾信武（資料照）曾信武（資料照）

曾信武在這套標準下，吃了不少苦，經歷一段「不知道自己在幹嘛」的嚴重低潮，但日復一日配合球隊的高強度訓練，終於等到開花結果，李秉鴻指出，「他大三突然就可以達到我的要求，表現大幅躍進，8強已成為球隊不可或缺的角色。」

李秉鴻（資料照）李秉鴻（資料照）

李秉鴻指出，曾信武開竅後，大四稱職扮演領導者穩定軍心，雖然話不多但點出問題時一針見血，「他會默默把事情做好，先把自己推到極限再去提醒隊友。」

李秉鴻帶兵期間不斷灌輸球員職業場上必備的技能，如今要將愛徒送上更高的舞台，看見曾信武的成長除備感欣慰，也有深深的祝福，他以「篳路藍縷、以啟山林」予以勉勵，「希望信武可以帶著這份精神，在職籃的道路上闖出一片天。」

