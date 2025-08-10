世運會》孫家閎至親離世 銜哀完成任務

孫家閎 （中華奧會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕杭州亞運國手孫家閎昨在成都世界運動會武術男子太極拳、太極劍全能繳出總分19.473分，獲得第4名，以0.003分之差無緣站上頒獎台，令他難過的是，他在週四開幕典禮結束才獲悉爺爺離世，也讓他在賽場上銜哀出擊。

孫家閎是成都世大運太極拳金牌、2024年世界盃太極劍金牌，他前天在太極拳項目以9.763分名列第2，昨太極劍因動作出現瑕疵只拿到9.710分，遭新加坡及日本好手超前，與獎牌擦肩而過。孫家閎表示，「表現應該可以再更好，但出現了小小的失誤，體能消耗大的時候呼吸就會亂，就容易出現失誤，這已是我在這狀態下最好的發揮。」

除了隔日出賽導致狀況調整未到位，孫家閎此行也是強忍悲痛出賽，他透露，在結束開幕典禮返回選手村後，就收到爺爺過世的消息，「無法走路，整個人當機。」一直到出賽前一天，他還不願意相信，於是帶著爺爺的照片一起出賽，希望爺爺與自己同在，很遺憾沒能奪牌。

另外，台灣隊在輕艇龍舟10人座200公尺準決賽划出49秒53、8人座200公尺繳出48秒59，雙雙挺進今天的決賽。

