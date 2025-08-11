晴時多雲

芝加哥挑戰賽 許育修爭冠

2025/08/11 05:30

許育修（資料照）許育修（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕許育修歷經逾3小時的3盤纏鬥，終以7：6（7：2）、3：6、7：6（7：3）扳倒丹麥頭號種子霍姆格倫，爆冷勇闖芝加哥男網壓軸，也是職業生涯第3場ATP挑戰賽單打冠軍戰，對手則為大學外卡的美籍華裔好手鄭瑞。

硬地打法突破

對決美籍華裔鄭瑞

「很高興通過嚴苛的拉鋸考驗，美國公開賽前持續增強信心。」許育修7月初趕赴北美，以戰養戰提升體能和手感，近來布隆菲希爾、萊辛頓連兩項挑戰賽躋身單打4強後，如今芝加哥更上層樓，4連勝問鼎金盃，足讓26歲台將士氣大振，期待調整至最佳狀態邁向美網會外賽，「感覺硬地打法有些突破進步，因為這站表現還可以，決定取消下週挑戰賽，提前去紐約做準備，爭取再度打進大滿貫會內。」

辛辛那提女雙

謝淑薇首輪止步

至於謝淑薇與日本女將柴原瑛菜首度合拍，男女共站、WTA千分等級的辛辛那提網賽錯失5：0開局，終以5：7 、5：7惜敗給第2種子勁敵達布羅絲基（加拿大）／羅莉芙（紐西蘭），「台日聯軍」首輪止步。這是小薇本賽季第5個女雙搭檔，儘管出師不利，經驗豐富的她將與戰友溝通並磨合默契，美網賽前找出因應之道。

