FA龍砲上膛 陳子豪、朱育賢首同場開轟

味全龍兩大FA重砲陳子豪和朱育賢（左）本季首次同場開轟，助隊以6：2擊敗樂天桃猿。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍兩大FA重砲陳子豪和朱育賢本季首次同場開轟，朱育賢更創下新人年起連10季單季全壘打至少10轟成就，昨助隊以6：2擊敗樂天桃猿，單週在大巨蛋5戰拿下4勝。

味全龍兩大FA重砲陳子豪（左）和朱育賢本季首次同場開轟，助隊以6：2擊敗樂天桃猿。 （記者陳志曲攝）

龍隊在去年季後FA自由球員市場延攬兩大重砲，其中陳子豪以10年最高總值1.3億合約披龍袍後，上半季僅2轟的身手不如預期，但他昨4局上率先對黃子鵬開轟，是暌違3個多月的本季第3轟。龍隊4至7局都有分數進帳，先發投手曹祐齊則交出5局無失分好投奪勝。

請繼續往下閱讀...

樂天桃猿在大巨蛋推出軍公教88節送票方案，昨吸引19671人進場。（記者陳志曲攝）

朱育賢在7局上開轟，不但造就龍隊兩位FA大咖同場開轟，還寫下自新人年起連10季全壘打雙位數，超過林智勝的9季，若僅計連續球季全壘打雙位數，聯盟紀錄則是前中職名將張泰山的連15季。

新人年起連10季雙位數轟

朱育賢改寫林智勝紀錄

能在林智勝面前寫紀錄，朱育賢感性說：「很開心在前輩眼前完成紀錄，他也有跟我說恭喜。上半季球隊不順的時候，前輩挺身而出，也渲染我們這些學弟，讓我們慢慢扮演扛起球隊的角色。」

能和陳子豪同場開轟，朱育賢坦言，他先開轟頗關鍵，對整體氣勢幫助極大，「他的甦醒，對我們一定有幫助。他這段時間也承受很大壓力，但他只要站上場，仍有一定壓迫感。」

桃猿軍公教免費換票額滿

追加半價購票惹議

昨樂天公告進場人數19671人，超過前一天18802人，帳面上是樂天主場本季新高票房，但球團連兩天推出軍公教88節送票方案，昨卻被球迷在網路批評變成「賣票」，直接改以販售方式賣給還在排隊的球迷，另有球迷反映送票有重複劃位的狀況。

樂天球團指出，因兌換人數眾多，原提供L2可兌換區域已全數兌換完畢後，為能服務到場球迷，後續特別加開右外野供兌換，亦全數兌換完畢，因此現場追加提供內野半票購票之優惠，供軍公教身分優惠購買。至於重複售票狀況，球團也表示已安排其他位置給球迷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法