晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

FA龍砲上膛 陳子豪、朱育賢首同場開轟

2025/08/11 05:30

味全龍兩大FA重砲陳子豪和朱育賢（左）本季首次同場開轟，助隊以6：2擊敗樂天桃猿。 （記者陳志曲攝）味全龍兩大FA重砲陳子豪和朱育賢（左）本季首次同場開轟，助隊以6：2擊敗樂天桃猿。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍兩大FA重砲陳子豪和朱育賢本季首次同場開轟，朱育賢更創下新人年起連10季單季全壘打至少10轟成就，昨助隊以6：2擊敗樂天桃猿，單週在大巨蛋5戰拿下4勝。

味全龍兩大FA重砲陳子豪（左）和朱育賢本季首次同場開轟，助隊以6：2擊敗樂天桃猿。 （記者陳志曲攝）味全龍兩大FA重砲陳子豪（左）和朱育賢本季首次同場開轟，助隊以6：2擊敗樂天桃猿。 （記者陳志曲攝）

龍隊在去年季後FA自由球員市場延攬兩大重砲，其中陳子豪以10年最高總值1.3億合約披龍袍後，上半季僅2轟的身手不如預期，但他昨4局上率先對黃子鵬開轟，是暌違3個多月的本季第3轟。龍隊4至7局都有分數進帳，先發投手曹祐齊則交出5局無失分好投奪勝。

樂天桃猿在大巨蛋推出軍公教88節送票方案，昨吸引19671人進場。（記者陳志曲攝）樂天桃猿在大巨蛋推出軍公教88節送票方案，昨吸引19671人進場。（記者陳志曲攝）

朱育賢在7局上開轟，不但造就龍隊兩位FA大咖同場開轟，還寫下自新人年起連10季全壘打雙位數，超過林智勝的9季，若僅計連續球季全壘打雙位數，聯盟紀錄則是前中職名將張泰山的連15季。

新人年起連10季雙位數轟

朱育賢改寫林智勝紀錄

能在林智勝面前寫紀錄，朱育賢感性說：「很開心在前輩眼前完成紀錄，他也有跟我說恭喜。上半季球隊不順的時候，前輩挺身而出，也渲染我們這些學弟，讓我們慢慢扮演扛起球隊的角色。」

能和陳子豪同場開轟，朱育賢坦言，他先開轟頗關鍵，對整體氣勢幫助極大，「他的甦醒，對我們一定有幫助。他這段時間也承受很大壓力，但他只要站上場，仍有一定壓迫感。」

桃猿軍公教免費換票額滿

追加半價購票惹議

昨樂天公告進場人數19671人，超過前一天18802人，帳面上是樂天主場本季新高票房，但球團連兩天推出軍公教88節送票方案，昨卻被球迷在網路批評變成「賣票」，直接改以販售方式賣給還在排隊的球迷，另有球迷反映送票有重複劃位的狀況。

樂天球團指出，因兌換人數眾多，原提供L2可兌換區域已全數兌換完畢後，為能服務到場球迷，後續特別加開右外野供兌換，亦全數兌換完畢，因此現場追加提供內野半票購票之優惠，供軍公教身分優惠購買。至於重複售票狀況，球團也表示已安排其他位置給球迷。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中