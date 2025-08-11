晴時多雲

體育 即時新聞

相隔逾月重返一軍 曹祐齊5局無失分奪勝

2025/08/11 05:30

味全龍先發投手曹祐齊主投5局無失分，進帳本季第3勝與單場MVP。 （記者陳志曲攝）味全龍先發投手曹祐齊主投5局無失分，進帳本季第3勝與單場MVP。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕暌違超過1個月，味全龍曹祐齊昨重返一軍就對樂天桃猿交出好投，5局僅被擊出2安無失分，且沒有四死球，進帳本季第3勝與單場MVP。不過，曹祐齊本週預計下二軍，還未能進入固定輪值。

曹祐齊開賽連續解決13人次後，才在5局下被林承飛、余德龍接連安打，但他接著用滾地球和高飛球解決該半局。

二軍遇延賽難調整

現在感覺像春訓

曹祐齊上回出賽已是7月6日，對統一獅投3局失4分、無關勝敗，他坦言，在二軍一個多月遇到下雨延賽等狀況，確實不好調整，「一開始上去很陌生，特別是投到4局左右，注意力就沒那麼集中，現在狀態也比較像是春訓時正準備要比賽。但這些狀況不可避免，只能持續準備好，等待教練告知任務。」

曹祐齊也強調，隊友在比賽前段就打下分數，讓他投起來壓力不會那麼大，也能保持好的狀況。

不過，曹祐齊的好投並未讓他就此進入輪值，龍隊總教練葉君璋解釋，由於要將洋投龍聖登錄回一軍輪值，曹祐齊預計本週先下二軍，至於未來是否有機會在一軍固定輪值，將視洋投狀況決定。

