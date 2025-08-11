晴時多雲

岳政華逆襲3壘安打 兄弟橫掃悍將

2025/08/11 05:30

中信兄弟岳政華8局下擊出逆轉戰局的關鍵三壘安打，帶動打線單局攻下3分。（記者廖耀東攝）中信兄弟岳政華8局下擊出逆轉戰局的關鍵三壘安打，帶動打線單局攻下3分。（記者廖耀東攝）

富邦今年洲際6戰皆墨

中信兄弟魏碩成主投6局僅失3分，再度投出一場優質先發。 （記者廖耀東攝）中信兄弟魏碩成主投6局僅失3分，再度投出一場優質先發。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕岳政華5局上雖被天色影響沒接到高飛球，導致中信兄弟剛追平比數馬上落後，8局下立刻將功贖罪，擊出逆轉戰局的關鍵三壘安打，帶動打線單局攻下3分，幫助中信以5：3逆轉擊退富邦悍將，本季在週末三連戰第6次橫掃對手，富邦不但第5次被橫掃，今年在洲際更是6戰皆墨，下半季戰績只領先墊底的統一獅0.5場。

中信靠江坤宇2局下、4局下兩度敲安建功，打完4局追成2：2，5局上申皓瑋擊出中外野飛球，岳政華第一時間看不到球，讓球飛越頭頂形成二壘安打，富邦靠范國宸高飛犧牲打以3：2拿回領先。岳政華表示，知道天色會有影響，外野手會互相提醒，但申皓瑋那球打在正面，剛好被天空吃掉，還好後面2球打得比較近，他也看得比較清楚。

8局下2出局後，高宇杰、宋晟睿連續安打，很巧就輪到岳政華打擊，他適時敲安助隊4：3首次超前，王政順跟上二壘安打追加保險。岳政華表示，當時雖已兩出局，很想把隊友打回來，因為曾峻岳球速很快，盡量縮短揮棒軌跡，很高興結果是好的，「最近很多得分機會，我都沒打好，希望把握度能高一點。」

總教練平野惠一指出，魏碩成帳面上是投6局失3分，但第1、5局各失1分都是因為守備失誤，在他心中魏碩成這場只掉1分，4局上守住滿壘危機更是關鍵，最神奇的是，落後從岳政華看不到球開始，然後由他打回逆轉致勝的2分，「發生失誤後不會動搖，選手能有這種心態很不容易，棒球之神其實兩邊都眷顧，還好最後站在我們這邊。」

