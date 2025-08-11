兄弟開箱新洋投 柯威士本週登板

中信兄弟本週將在一軍開箱新洋投，人選幾乎確定是抵台後都在一軍隨隊的柯威士。（記者廖耀東攝）

最想對決

前紅襪隊友林子偉

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟本週將在一軍開箱新洋投，昨把鄭浩均降二軍空出先發輪值，人選幾乎確定是具有韓職7年資歷、抵台後都在一軍隨隊的柯威士，他表示，距離前次實戰雖已有一個月，因為身體維持在一定的狀態，本週在一軍登板沒有問題，最想看到的打者是前紅襪隊友林子偉。

柯威士前次在韓職出賽是7月5日，預計明天再進牛棚練投為中職初登板做準備，他指出，從上次實戰到現在都沒停止訓練，目前身體狀況一切正常，況且腎上腺素會隨著比賽張力升高，實戰的表現也會不一樣，很期待在中職的首場出賽，希望有好的結果，對台式應援也毫無違和感，「南韓的啦啦隊也很吵，跟台灣非常像。」

請繼續往下閱讀...

柯威士雖還不曾實際面對中職打者，以他在韓職的經驗，覺得亞洲打者的擊球能力都很好，不論台灣或南韓打者，每一球都會設法擊到球，在打擊區上最想看到林子偉，「他有傳訊息給我，我們在3A與大聯盟都當過隊友，還一起拿到世界大賽冠軍，很開心來台灣還能碰到他，如果能在中職比賽跟他對決，屆時會發生什麼事，我非常期待。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法