跑出場內全壘打 朱迦恩助獅止5連敗

統一獅朱迦恩7局下跑出隊史暌違14年的場內全壘打。 （統一獅提供）

4打席全上壘

改名後首度MVP

〔記者龔乃玠／台北報導〕昨剛上一軍的統一獅朱迦恩4打席全上壘，7局下跑出隊史暌違14年的場內全壘打，助隊以10：7擊敗台鋼雄鷹，也終止本季最長的5連敗，在球隊最低谷之際奪下改名後的首次單場MVP。

獅隊賽前下放兩大傷兵陳傑憲、邱智呈，看似打線利空，但相隔98天上一軍的朱迦恩挺身而出，首打席就敲出二壘安打，4、5局都獲保送串聯球隊攻勢。獅隊前6局就猛攻9分，甩開台鋼打線兩度超平、一次超前的糾纏。

7局上台鋼再將比分追至兩分差，朱迦恩則在7局下2出局敲出擊中右外野全壘打牆的深遠飛球，讓外野手王博玄花不少時間追球，最終他在本壘攻防時展現高超滑壘功夫，閃過捕手張肇元的觸殺，跑出場內全壘打。

朱迦恩跑到三壘時，一度停住猶豫要不要繼續衝，最終仍重啟引擎奔向本壘，他笑說，當下看到球滾得很慢，感覺應該可以跑得比球快，才會決定往前衝。朱迦恩成為羅曼、莊景賀、劉芙豪、楊松弦後，跑出場內轟的隊史第5人。

原名羅暐捷的朱迦恩，曾是2019年U18世界盃的冠軍成員，在2022年以原名拿過2次單場MVP，卻始終無法站穩一軍，今年改名後重新出發，終於拿下MVP。朱迦恩坦言，感謝很多學長和教練的幫忙，很開心有機會站上MVP舞台，「不要給自己太大壓力，掌握好可以控制的事情就好。」

獅隊連敗期間合計5戰僅攻下8分，昨狂敲11安，包括得點圈11打數中的6支安打，暌違29天灌進單場雙位數得分，避免隊史首次系列賽3戰被台鋼橫掃。

