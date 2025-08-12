陳瑞昌看孫易磊︰長局數有威力 國家隊續追蹤

孫易磊賽後自評，對首場先發的表現並不滿意。（悍創提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕20歲的「台灣至寶」孫易磊昨在日職一軍生涯初先發，繳出3.1局失2分成績，而擔任台灣隊一級賽事培訓計畫統籌教練的陳瑞昌，為備戰明年經典賽，昨透過電視轉播緊盯近況，他指出，孫易磊在第4局掌握度沒有前3局好，但整體而言仍有一定穩定度。

陳瑞昌說，擔任先發需要配速以拉長局數，昨看到的孫易磊，球速大約落在145到150公里之間，不像以往後援登板所見的火球連發。

第4局球偏高 整體表現穩定

孫易磊在4局下遭連續安打，留下滿壘危機退場，陳瑞昌指出：「比較可惜的是那半局，球的進壘位置偏高。可能因主審較青睞偏高位置球路，所以配比較多高球，但變化球偏高時，被對方掌握度高，就比較危險。」

台灣隊早已啟動備戰明年3月經典賽，孫易磊自然是觀察重點，而他今年在母隊後援、先發角色都擔任過。

對於孫易磊若投入台灣隊的角色，陳瑞昌表示，仍要看屆時整體隊型，邀請到的先發投手人數夠不夠，「若先發投手群人手不夠，孫易磊有機會先發，而他除了擔綱後援，其實長局數角色的威力也有，國家隊將持續追蹤他。」

