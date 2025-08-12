晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

陳瑞昌看孫易磊︰長局數有威力 國家隊續追蹤

2025/08/12 05:30

孫易磊賽後自評，對首場先發的表現並不滿意。（悍創提供）孫易磊賽後自評，對首場先發的表現並不滿意。（悍創提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕20歲的「台灣至寶」孫易磊昨在日職一軍生涯初先發，繳出3.1局失2分成績，而擔任台灣隊一級賽事培訓計畫統籌教練的陳瑞昌，為備戰明年經典賽，昨透過電視轉播緊盯近況，他指出，孫易磊在第4局掌握度沒有前3局好，但整體而言仍有一定穩定度。

陳瑞昌說，擔任先發需要配速以拉長局數，昨看到的孫易磊，球速大約落在145到150公里之間，不像以往後援登板所見的火球連發。

第4局球偏高 整體表現穩定

孫易磊在4局下遭連續安打，留下滿壘危機退場，陳瑞昌指出：「比較可惜的是那半局，球的進壘位置偏高。可能因主審較青睞偏高位置球路，所以配比較多高球，但變化球偏高時，被對方掌握度高，就比較危險。」

台灣隊早已啟動備戰明年3月經典賽，孫易磊自然是觀察重點，而他今年在母隊後援、先發角色都擔任過。

對於孫易磊若投入台灣隊的角色，陳瑞昌表示，仍要看屆時整體隊型，邀請到的先發投手人數夠不夠，「若先發投手群人手不夠，孫易磊有機會先發，而他除了擔綱後援，其實長局數角色的威力也有，國家隊將持續追蹤他。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中