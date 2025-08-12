晴時多雲

體育 即時新聞

自由充電站》新庄重建火腿有成 暌違9年挑戰冠軍

2025/08/12 05:30

新庄剛志 （資料照）新庄剛志 （資料照）

北海道日本火腿鬥士在新庄剛志接任監督後，展現不一樣的球風，去年戰績大躍進，今年更長期和福岡軟銀鷹互爭洋聯領先地位，將挑戰2016年以來的第1個聯盟冠軍和日職總冠軍。

新庄在球員時期就以特立獨行著稱，2022年接任監督之後，一連串跳脫日職傳統的言行，引發正反兩極的評價，雖然22、23年日本火腿隊戰績都是最後1名，經過兩年的整合，去年一舉打到第2名，並在第1輪季後賽打敗羅德隊，儘管在洋聯冠軍戰被軟銀隊橫掃，已讓球迷看到這批年輕選手的潛力。

日本火腿隊今年能夠和軟銀隊爭霸，主要靠突出的投手戰力，團隊防禦率高居洋聯第1，先發輪值更是堅強，即使古林睿煬受傷，仍然沒有缺口，伊藤大海、加藤貴之、北山亘基、山崎福也、達孝太表現都相當穩定，雖然開幕戰先發金村尚真最近陷入低潮，暫調中繼，新秀細野晴希先發6場，防禦率只有1.51。在先發輪值人材濟濟的情況下，新庄仍然把孫易磊叫上一軍先發，可見對他的高度期待。

日本火腿隊的攻擊以全壘打和打點在洋聯領先的雷耶斯為主，萬波中正和水谷瞬也有不錯的長打火力，和全隊最多安打的清宮幸太郎構成主力打線。（記者吳清正）

