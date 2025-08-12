註銷富藍戈 悍將洋投全先發

富藍戈昨被悍將註銷，他向球迷告別表示「很快就會再見」。（資料照）

鈴木駿輔 重返一軍

〔記者徐正揚／台北報導〕在831洋將大限前，富邦悍將昨宣布註銷牛棚大將富藍戈，將註冊今年以連續32場無失分打破二軍紀錄的鈴木駿輔，球團感謝富藍戈4年來的貢獻，今賽前將安排他向隊友告別，曾效力樂天桃猿的鈴木駿輔可望成為富邦接手球隊後首位在一軍出賽的日籍球員。

富藍戈於2022年7月5日首次在中職出賽，10月25日於桃園球場飆出161公里，打破義大犀牛強克於2013年創下160公里的中職最快球速紀錄，隔年以連續37場出賽、連續49.2局無責失改寫兩項中職紀錄，並於8月獲選投手MVP，效力富邦4年共出賽190場，戰績14勝13敗、中繼成功50次、救援成功35次、防禦率1.86。富藍戈在社群發文向球迷告別，但文末則寫道：「我們很快就會再見，我的心告訴我，我會回來的。」

富邦在下半季開打至7月26日，一度以6勝5敗、勝率0.545與味全龍並列首位，7月27日決定將富藍戈降二軍，一軍3名洋投在布坎南加入後都是先發投手，但富邦自該日起戰績3勝7敗、勝率0.300，排名跌至第5，只領先墊底的統一獅0.5場，上週末作客洲際三連戰有2場因牛棚未能守成，於最後兩局被再見或逆轉，改採「洋投全先發」後的戰績將成焦點。

