晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

亞洲盃男籃》台灣搶4強 外線面臨大麻煩

2025/08/13 05:30

台灣隊明凌晨8強戰將面對強敵伊朗，力拚中止對戰7連敗。 （資料照，取自FIBA官網）台灣隊明凌晨8強戰將面對強敵伊朗，力拚中止對戰7連敗。 （資料照，取自FIBA官網）

明凌晨對決伊朗

阿格賈普爾（取自FIBA官網）阿格賈普爾（取自FIBA官網）

挑戰暌違12年佳績

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊前天在亞洲盃男籃錦標賽擊敗約旦，自2013年後再次闖進8強，台灣時間明天凌晨12點將迎戰勁敵伊朗，力爭4強門票。

伊朗這屆戰力堅強，小組賽未嘗敗績，過去我國在國際賽碰上他們都是輸多贏少，必須打出高水準表現才有機會推倒這堵西亞高牆。

台灣隊前次闖進亞洲盃4強已是2013年，當年台灣隊陣容為「黃金世代」成員，包含林志傑、田壘、呂政儒等人。該屆雖擊敗中國闖進4強，但4強賽以19分差敗給伊朗，隨後又在銅牌戰敗給南韓，獲得第4名，也是台灣男籃在21世紀後的亞洲盃最佳成績。

伊朗長人如林

新隊形破壞力十足

伊朗今年陣容和過往不太一樣，過去他們擁有像哈達迪一樣的218公分巨塔鎮守禁區，但今年大多由203公分的老將卡齊米扛起內線，具威脅性的反倒是側翼球員，包含201公分的阿米尼、198公分的阿格賈普爾，兩人不僅有身材優勢也有很好的活動力，將為台灣隊造成莫大防守壓力。

雖然球隊型態不同，但伊朗仍有6名200公分以上球員，球評古硯偉認為，伊朗的區域防守很有一套，加上外圍防守又高、又快，屆時外線出手可能會遇到一些麻煩，必須要有人跳出來，讓球的流動做得更好，防守方面也得在第一線撐住，不能讓對手太輕易突破。

台灣過去在亞錦賽和亞洲盃對伊朗苦吞7連敗，今年以全新陣容應戰，又多了賀丹、賀博助拳，盼打出新風貌，陳盈駿說：「我們必須全神貫注，做好情蒐，了解對方的每一位球員，我們會團結一致，繼續戰鬥。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中