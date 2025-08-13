亞洲盃男籃》台灣搶4強 外線面臨大麻煩

台灣隊明凌晨8強戰將面對強敵伊朗，力拚中止對戰7連敗。 （資料照，取自FIBA官網）

明凌晨對決伊朗

阿格賈普爾（取自FIBA官網）

挑戰暌違12年佳績

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊前天在亞洲盃男籃錦標賽擊敗約旦，自2013年後再次闖進8強，台灣時間明天凌晨12點將迎戰勁敵伊朗，力爭4強門票。

伊朗這屆戰力堅強，小組賽未嘗敗績，過去我國在國際賽碰上他們都是輸多贏少，必須打出高水準表現才有機會推倒這堵西亞高牆。

請繼續往下閱讀...

台灣隊前次闖進亞洲盃4強已是2013年，當年台灣隊陣容為「黃金世代」成員，包含林志傑、田壘、呂政儒等人。該屆雖擊敗中國闖進4強，但4強賽以19分差敗給伊朗，隨後又在銅牌戰敗給南韓，獲得第4名，也是台灣男籃在21世紀後的亞洲盃最佳成績。

伊朗長人如林

新隊形破壞力十足

伊朗今年陣容和過往不太一樣，過去他們擁有像哈達迪一樣的218公分巨塔鎮守禁區，但今年大多由203公分的老將卡齊米扛起內線，具威脅性的反倒是側翼球員，包含201公分的阿米尼、198公分的阿格賈普爾，兩人不僅有身材優勢也有很好的活動力，將為台灣隊造成莫大防守壓力。

雖然球隊型態不同，但伊朗仍有6名200公分以上球員，球評古硯偉認為，伊朗的區域防守很有一套，加上外圍防守又高、又快，屆時外線出手可能會遇到一些麻煩，必須要有人跳出來，讓球的流動做得更好，防守方面也得在第一線撐住，不能讓對手太輕易突破。

台灣過去在亞錦賽和亞洲盃對伊朗苦吞7連敗，今年以全新陣容應戰，又多了賀丹、賀博助拳，盼打出新風貌，陳盈駿說：「我們必須全神貫注，做好情蒐，了解對方的每一位球員，我們會團結一致，繼續戰鬥。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法