晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

夢想家棄選 反映職籃本土已飽和

2025/08/13 05:30

職籃10球隊本土球員飽和，TPBL新人選秀會僅選進8人。（資料照）職籃10球隊本土球員飽和，TPBL新人選秀會僅選進8人。（資料照）

兩聯盟10隊戰力充足

〔記者林岳甫／台北報導〕前天的TPBL新人選秀會，27人報名僅8位獲選，夢想家甚至棄選，被戲稱為「大型失業現場」，最大關鍵是各隊本土球員已飽和，未來新鮮人想登上職籃舞台門檻只會越來越高。

2020年PLG率先成立，隔年有6隊組成T1聯盟，國內職籃最多12隊，PLG在2021年單屆16人中選，T1同年有17人獲指名，不少人搭上順風車一圓職籃夢。

打職籃門檻變高

殘酷舞台狀元也翻車

如今，兩職籃聯盟共10隊都已將球員找齊，尤其夢想家去年在自由市場網羅多位即戰力好手，本屆選秀會前就傳出棄選，因為選進新人只能坐板凳，索性就放棄。

不僅進職籃門檻提高，即使有狀元光環也未必能站穩腳步，更凸顯職籃舞台的殘酷，PLG首位狀元朱雲豪、第2位狀元張鎮衙迄今都未打出代表作，尤其張鎮衙生涯場均僅4.4分、1.4籃板，不符外界對狀元的期待。

TPBL有林信寬打出狀元身價，今夏更獲雲豹續約，稍稍破解「狀元魔咒」，今年新科狀元劉丞勳加入攻城獅能否展現水準仍有待觀察。

劉丞勳的大學教練劉孟竹指出，劉丞勳大三就開始為投入職籃做準備，努力提升三分球命中率和出手速度，「我提醒丞勳上職籃不可能一球在手，首先要把防守拚勁展現出來，爭取外籍教練的信任，再來心態要強悍，不能患得患失，才能在殘酷的職籃生存。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中