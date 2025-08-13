夢想家棄選 反映職籃本土已飽和

職籃10球隊本土球員飽和，TPBL新人選秀會僅選進8人。（資料照）

兩聯盟10隊戰力充足

〔記者林岳甫／台北報導〕前天的TPBL新人選秀會，27人報名僅8位獲選，夢想家甚至棄選，被戲稱為「大型失業現場」，最大關鍵是各隊本土球員已飽和，未來新鮮人想登上職籃舞台門檻只會越來越高。

2020年PLG率先成立，隔年有6隊組成T1聯盟，國內職籃最多12隊，PLG在2021年單屆16人中選，T1同年有17人獲指名，不少人搭上順風車一圓職籃夢。

請繼續往下閱讀...

打職籃門檻變高

殘酷舞台狀元也翻車

如今，兩職籃聯盟共10隊都已將球員找齊，尤其夢想家去年在自由市場網羅多位即戰力好手，本屆選秀會前就傳出棄選，因為選進新人只能坐板凳，索性就放棄。

不僅進職籃門檻提高，即使有狀元光環也未必能站穩腳步，更凸顯職籃舞台的殘酷，PLG首位狀元朱雲豪、第2位狀元張鎮衙迄今都未打出代表作，尤其張鎮衙生涯場均僅4.4分、1.4籃板，不符外界對狀元的期待。

TPBL有林信寬打出狀元身價，今夏更獲雲豹續約，稍稍破解「狀元魔咒」，今年新科狀元劉丞勳加入攻城獅能否展現水準仍有待觀察。

劉丞勳的大學教練劉孟竹指出，劉丞勳大三就開始為投入職籃做準備，努力提升三分球命中率和出手速度，「我提醒丞勳上職籃不可能一球在手，首先要把防守拚勁展現出來，爭取外籍教練的信任，再來心態要強悍，不能患得患失，才能在殘酷的職籃生存。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法