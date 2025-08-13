悍將只花17天 從龍頭墜底

獅隊蘇智傑首局兩次打擊敲進4打點，包括本季第3轟。 （記者王藝菘攝）

獅首局13人次 攻進10分

中職首局最多得分

〔記者徐正揚／新北報導〕面對上週在洲際三連戰被橫掃的富邦悍將，統一獅一開賽就猛攻13人次鯨吞10分，不僅討回6年前作客新莊首局被富邦海灌12分的顏面，還憑藉中職史上單隊首局得分第5多、歷來第7次單隊首局兩位數得分，以12：4大勝富邦並當面交接下半季「爐主」，7月26日還與味全龍並列戰績首位的富邦只花17天就跌至墊底。

獅隊林祖傑本季首轟出爐。 （記者王藝菘攝）

富邦由賽前不曾挨轟的李東洺擔任先發投手，面對6人次只解決林安可，就被蘇智傑、林祖傑相繼開砲掉5分，暫停過後先對陳聖平投觸身球再被陳重羽敲安，教練團緊急派游霆崴接手，保送朱迦恩搞成滿壘後，被林佳緯、蘇智傑連續安打又丟4分，林安可擊出高飛犧牲打送回統一單局第10分，也是這局唯一兩度出局的打者。李東洺失7分都是責失，投0.1局是生涯最短先發。

請繼續往下閱讀...

蘇智傑首局開轟4打點

蘇智傑1局上就有兩次打擊機會，分別擊出全壘打、三壘安打，貢獻4分打點，他不諱言，完全打擊最難的都有了，覺得應該很有機會，可惜後3次打擊都沒安打。至於下半季傷癒歸隊後，兩次拿到單場MVP都是對上李東洺，他覺得是湊巧，剛好對戰表現不差，本季交手3打數3安打含1轟，不管面對哪個投手都要專注在自己的好球帶。

飛力獅用118球、投5.2局掉4分、7次保送都是本季單場最差，防禦率漲至1.85把首位讓給徐若熙，總教練林岳平認為，或許剛開賽得很多分，他的精神還沒專注在投球上，加上很多球主審不喜歡，對方出棒也不積極，導致用球數變多，這場最關鍵的一棒是林祖傑，「大家都認為他是助攻的、短程的，一棒就把分數拉開，讓球隊攻擊比較沒有壓力。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法