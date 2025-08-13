富藍戈願轉先發 待命返中職

悍將割捨富藍戈（左）、註冊鈴木駿輔，昨賽後在球場歡送富藍戈。 （記者王藝菘攝）

悍將缺先發 註冊鈴木駿輔

〔記者徐正揚／新北報導〕考量先發投手人數不足，富邦悍將決定調整洋將配置註銷富藍戈，準備註冊在二軍表現出色的鈴木駿輔，富藍戈表示，在中職的4年在他職業生涯是很重要的經歷，若能重返中職願意轉任先發，鈴木駿輔預計下週在一軍先發。

富藍戈指出，天下雖無不散的筵席，沒想到會是今年且這麼快，但他會抬頭挺胸離開，未來也會維持訓練，由於16年職業生涯有12年以先發為主，他也一直都以先發為調整的目標，就看球隊如何決定他的角色，「這不是退休，只是暫時的離別，如果要我轉任先發，只要給我時間，就不是問題。」

鈴木去年效力樂天桃猿，8月被註銷註冊後轉戰甲組成棒，他表示，離開樂天後經歷很辛苦的1年，從業餘一步一步鍛鍊，直到5月被富邦簽下，這1年來不僅增強控球也重新鍛鍊技術面，希望把在二軍好的表現帶上來，富邦要割捨富藍戈並不容易，他必須做出一樣多的貢獻，達到球隊對他的期待。

總教練陳金鋒指出，富藍戈在後援的出賽與局數雖很有貢獻，但年輕投手黃保羅、李東洺都有疲累、狀態下滑的情形，考量先發投手比較有機會幫助球隊，損失富藍戈的影響會較小，洋將配置才做出這個決定，鈴木若升上一軍可先發也可長中繼。

