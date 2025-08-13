晴時多雲

體育 即時新聞

猿只得1分險勝 關鍵在張肇元

2025/08/13 05:30

猿隊先發魔神樂先發7局無失分，完全壓制雄鷹火力。 （記者林正堃攝）猿隊先發魔神樂先發7局無失分，完全壓制雄鷹火力。 （記者林正堃攝）

魔神樂7局優質先發

雄鷹捕手張肇元單場3次盜壘阻殺。（記者林正堃攝）雄鷹捕手張肇元單場3次盜壘阻殺。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿魔神樂和台鋼雄鷹艾速特兩大外籍左投，昨在大巨蛋上演投手戰，雙方勝負僅差在1分非自責分，魔神樂以7局無失分，幫助樂天1：0險勝台鋼。

猿隊林承飛敲進全場唯一1分。 （記者林正堃攝）猿隊林承飛敲進全場唯一1分。 （記者林正堃攝）

兩隊唯一分數是4局下，樂天首位打者林立擊出滾地球，造成台鋼游擊手曾子祐失誤，余德龍短打成功，林承飛在2出局後敲安建功，打下寶貴1分。

艾速特投6局僅失1分非自責分，但魔神樂表現更猛，7局用98球，僅被擊出4安打，並飆出5次三振，和守住8、9局的陳冠宇和朱承洋聯手完封。

樂天總教練古久保健二賽後以「非常重要」形容魔神樂的表現，「從首局起就投出穩定內容，捕手張閔勛的配球也做得很好。」儘管魔神樂7局時用球稍多且保送首位打者，但古久保認為他能壓制住，對球隊幫助很大。

魔神樂近3場都投出優質先發，合計僅失2分非自責分，他認為比賽過程確實艱難，有可能被對手一下子翻盤，盡可能專注在每位打者上，「這幾場能投出好投很開心，每一場都會看需要改進的部分，修正並讓自己更好，並盡可能持續下去。」

鷹捕3次盜壘阻殺

台鋼的守備亮點是捕手張肇元，他單場上演3次盜壘阻殺，阻斷樂天攻勢。古久保坦言，這3次發動盜壘並非都是選手自身判斷，教練團有要反省的地方，但他也提到，首局陳晨威盜壘失敗，曾上前向裁判詢問，對方是否阻擋到壘包，「守方不是故意的，但今年也有看到類似狀況，希望裁判能有更精準判斷，否則容易造成選手受傷。」

樂天歷經上週末「送票變賣票」風波，昨首次平日「攻蛋」吸引9674人，僅比4月11日統一獅主場出戰味全龍9210人略多，是本季大巨蛋第2度未破萬的場次。

