黃勃睿初登板震撼 回過神再出發

黃勃睿（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕歷經4度選秀落選、從自培成為正式選手後又遭遇手肘韌帶傷勢，28歲的台鋼雄鷹投手黃勃睿直到今年才初登一軍，6月15日對味全龍生涯初登板，勵志故事的首部曲卻成了震撼教育。昨天，黃勃睿再次被拉上一軍，這回他帶著更強悍的心態面對挑戰。

回顧一軍初登板，黃勃睿9局上面對味全龍，用20球才投完1局，遭吉力吉撈．鞏冠擊出2分砲，在該役出賽後，他降回二軍調整，累積防禦率2.30、連16場無失分的經驗值，昨隨一軍到大巨蛋。

請繼續往下閱讀...

再度上一軍 心態更強韌

黃勃睿說，初登板時緊張導致身體放不開，回頭看投球動作沒有太大問題，問題應是出在心理層面，「教練有說，如果有機會再上一軍，要我心理上準備好。」

這次接到一軍通知時，黃勃睿透露正在幫2歲孩子洗澡，孩子雖然還不理解他的喜悅，當場跟著他開心地手舞足蹈。黃勃睿說：「這次抱持破釜沉舟的心態，雖然沒辦法控制場上成績，但只要能力所及，都希望做到最好。」

黃勃睿也坦言，前年因傷復健遇到低潮，甚至陷入「還要不要打球」的困境，「感謝自己撐過低潮，也謝謝老婆跟小孩，讓我更有動力保持信念往前走。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法