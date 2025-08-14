中職》劉基鴻棒打兄弟 味全龍有望篡位

味全龍劉基鴻延長賽敲出關鍵二分全壘打。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕面對中信兄弟王牌投手羅戈9局0失分的神級壓制，味全龍將戰局逼至突破僵局制，劉基鴻和郭天信10局上雙轟伺候吳俊偉，率隊以4：1奪下對戰4連勝，僅落後中信0.5場勝差，今晚有望一舉超越登上龍頭。

味全龍郭天信單場繳出3安打，包括延長賽的2分砲。 （記者廖耀東攝）

羅戈前5局僅被敲1支一壘安打，6至8局雖各被敲1支安打，都能化解危機，僅花95球就投完9局，但隊友未能給予火力援護，不僅無緣締造「Maddux完封」，更成為史上首位9局99球內卻無緣勝投的投手。

收打開轟 致敬大師兄

「他真的很強啊！」龍隊總教練葉君璋讚嘆，羅戈無論指叉球、曲球和直球都很到位。劉基鴻也說，羅戈變化球很犀利，又大膽搶好球數，被迫要出棒，導致他能用精簡球數拉長局數。

羅戈退場後，味全在10局上突破吳俊偉，劉基鴻收打轟出左外野的2分彈，無論打法跟彈道都神似林智勝在2019年8月23日的收打全壘打，地點剛好都在洲際球場。

劉基鴻賽後立即找上林智勝，跟他說這一轟是「致敬」，林智勝笑說，「對欸！我也有打過！」劉基鴻生涯第一發「收打全壘打」，也打破吳俊偉對戰味全跨季連續31.1局數無失分的紀錄。

郭天信猛打賞 揮別低潮

郭天信隨後又補上一發2分彈，單場3安猛打賞，中斷連續23打數無安打的低潮，賽後壓力跟情緒都大釋放，哭著走回休息室。

「已經悶很久了!」郭天信說，雖然遇到低潮，但教練沒有將他移出首棒的想法，「既然教練團相信我，那我沒理由不相信自己。」

