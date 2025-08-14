中職》高宇杰34蹲捕 超越蔣少宏

高宇杰連續34場先發蹲捕，締造近13年最長紀錄。 （資料照）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟鐵捕高宇杰昨連續34場先發蹲捕，超越同場先發較勁的蔣少宏，寫下近13年最長紀錄。昨首局就棒打羅戈的蔣少宏，回想2年前的「33蹲」直呼很不容易，每天都在調配準備比賽的強度，但也很珍惜這種機會。

蔣少宏跟高宇杰是年初經典賽資格賽台灣隊雙鐵捕，兩人都創下近年罕見的連續先發蹲捕，蔣少宏在2023年從8月25日連續33場先發蹲捕，直到10月14日才因劉時豪先發而中斷，那年他抱走生涯首座捕手金手套。

蔣少宏表示，當時真的滿不容易的，雖然會疲勞，但也很享受每天都下場，相信高宇杰也是這種心態，「可以連續出賽，代表教練給予信任，要好好珍惜。」

當時蔣少宏連續先發蹲捕33場，球隊戰績是16勝16敗1和，勝率剛好5成，而高宇杰「33蹲」期間戰績則是20勝13敗，勝率高達6成06。蔣少宏就直言，「如果球隊贏球，就不會覺得辛苦。」

中信本季剩下38場比賽，若高宇杰全都先發蹲捕將是連續72場，過去只有3位捕手達成，分別是洪一中（最長268場）、葉君璋（最長208場）和曾智偵（85場）。

