晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》高宇杰34蹲捕 超越蔣少宏

2025/08/14 05:30

高宇杰連續34場先發蹲捕，締造近13年最長紀錄。 （資料照）高宇杰連續34場先發蹲捕，締造近13年最長紀錄。 （資料照）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟鐵捕高宇杰昨連續34場先發蹲捕，超越同場先發較勁的蔣少宏，寫下近13年最長紀錄。昨首局就棒打羅戈的蔣少宏，回想2年前的「33蹲」直呼很不容易，每天都在調配準備比賽的強度，但也很珍惜這種機會。

蔣少宏跟高宇杰是年初經典賽資格賽台灣隊雙鐵捕，兩人都創下近年罕見的連續先發蹲捕，蔣少宏在2023年從8月25日連續33場先發蹲捕，直到10月14日才因劉時豪先發而中斷，那年他抱走生涯首座捕手金手套。

蔣少宏表示，當時真的滿不容易的，雖然會疲勞，但也很享受每天都下場，相信高宇杰也是這種心態，「可以連續出賽，代表教練給予信任，要好好珍惜。」

當時蔣少宏連續先發蹲捕33場，球隊戰績是16勝16敗1和，勝率剛好5成，而高宇杰「33蹲」期間戰績則是20勝13敗，勝率高達6成06。蔣少宏就直言，「如果球隊贏球，就不會覺得辛苦。」

中信本季剩下38場比賽，若高宇杰全都先發蹲捕將是連續72場，過去只有3位捕手達成，分別是洪一中（最長268場）、葉君璋（最長208場）和曾智偵（85場）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中