中職》「金鏞」再連線 老將攜手退悍將

統一獅胡金龍（左）與陳鏞基（右）同場開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕「金鏞」再度連線！統一獅42歲老將陳鏞基和41歲老將胡金龍，昨先後轟出兩分砲，攜手率隊以5：1擊敗富邦悍將拿下3連勝，悍將苦吞5連敗，陳鏞基敲雙安包含1轟，貢獻2分打點，本季第2度獲選單場MVP。

統一獅胡金龍敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

1局上陳鏞基轟出兩分砲，本季第4轟出爐，生涯累計135轟獨居隊史全壘打王，胡金龍不甘示弱6局上也敲出兩分砲，兩人生涯首度同隊同場開轟，也是生涯第3度同場開轟，2014、15年各1次，當時胡金龍效力義大犀牛。

請繼續往下閱讀...

統一獅陳鏞基敲出安打。（記者陳志曲攝）

今年球季打完將退休的胡金龍笑說，「鏞基前面打得太好了，我要做出一點貢獻，不然很丟臉。」陳鏞基表示，最近陳傑憲、邱智呈和林子豪都在傷兵名單，希望以身作則帶領年輕球員。

兩人首度同隊同場開轟

兩人在獅隊首度同場開砲，陳鏞基表示，同場先發都很難了，何況是同場開轟，熱愛打高爾夫球的胡金龍笑說，「和鏞基同場開轟真的很難得，可遇不可求，應該比1桿進洞還難。」

陳鏞基復出 連兩場貢獻雙安

陳鏞基傷癒復出連兩場貢獻雙安，打擊手感火燙，他說，以不受傷為第一目標，球季快結束了，希望以健康的身體打完剩下的例行賽，「到時候金龍引退賽，我守二壘，金龍守游擊。」胡金龍聞訊大笑，「餅哥（總教練林岳平）心臟受得了嗎？」

去年8月悍將戰績4勝17敗，今年8月再度墜入深淵，目前戰績2勝7敗，「黑色8月」宛如揮之不去的夢魘。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法