中職》楊柳狂風亂吹 野手叫苦連天

〔記者羅志朋／新北報導〕「沒看過這麼誇張的風！」富邦悍將申皓瑋昨擔任左外野手，賽前他才表示，這次颱風襲台狂風亂吹，真的很恐怖，球打出去不知道會飛到哪裡；結果1局上統一獅老將陳鏞基就藉風勢轟出左外野兩分砲，這球正好飛越申皓瑋頭頂，陳鏞基繞壘時露出不可置信的表情。

因應怪風搗亂，昨賽前兩隊都取消室外打擊練習，針對野手進行飛球守備特訓，只見悍將外野守備教練詹智堯擊出數顆強勁飛球，都被強勁逆風吹向內野，足見颱風楊柳威力，兩隊野手都直呼球有夠難接。

昨守三壘的張育成說，旅美時曾遇到颶風或沙塵暴停賽，這是返台比賽遇過最強的風勢，白天練習接飛球吹逆風，但晚上比賽可能風勢又不同，只能跟著風向走。悍將捕手戴培峰說，看外野旗幟飄的方向僅供參考，因為上、下層風勢或許不太一樣，實在不好判斷，「只能請菩薩保佑了！」

颱風襲台對南部地區造成衝擊，大本營分別在台南、高雄的獅隊、台鋼雄鷹，昨比賽結束都留在北部住一晚，今天再搭球團巴士南下歸營，明天起兩隊將在澄清湖球場展開3連戰。

