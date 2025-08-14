晴時多雲

體育 即時新聞

中職》林泓育逆轉3分砲 樂天重返前段班

2025/08/14 05:30

林泓育轟出全壘打，隊友開心慶賀。（記者林正堃攝）林泓育轟出全壘打，隊友開心慶賀。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕林泓育昨轟出逆轉3分砲，幫助樂天桃猿以3：2力克台鋼雄鷹，勝率重返5成大關，和台鋼並列第3。

陳克羿本季第4次先發終於拿下首勝。（記者林正堃攝）陳克羿本季第4次先發終於拿下首勝。（記者林正堃攝）

獲選單場MVP的林泓育在頒獎台上一度哽咽，他表示，最近球隊狀況沒有很好，又有一些負面新聞，心情很複雜，其實不管贏球或輸球，選手都很努力，希望球迷的關注焦點能回到場上，給選手更多鼓勵。

林泓育轟出全壘打。（記者林正堃攝）林泓育轟出全壘打。（記者林正堃攝）

等11個月 陳克羿先發拿首勝

樂天陳克羿先發5局，被擊出4支安打失2分，本季第4次先發終於拿下首勝，上一勝是去年9月15日擊敗富邦悍將。他表示，「真的等很久了!每年好像都到這個時候才拿到首勝，之前幾場先發控球是最大問題，投起來綁手綁腳，也讓教練無法信任。」

陳克羿昨一開賽狀況也沒有很好，所幸教練、學長一直提醒他要注意的細節，感謝隊友的幫忙，尤其是捕手張閔勛的配球引導。

樂天總教練古久保健二指出，陳克羿還是投得太謹慎，壞球較多，第2局開始積極攻擊好球帶，各種球隊都能壓制打者，防守也帶動攻擊的節奏，下半局就攻下3分。

4局下，0:1落後的樂天，率先上場的林立安打，林智平選到四壞球，林泓育轟出3分砲，本季第6轟。他表示，當時無人出局攻佔一、二壘，原本的想法是至少要推進，讓後續打者有一棒2分的機會，剛好球打得夠強，也剛好過了左、中外野全壘打牆。

樂天另一位老將林智平，3打數1安打、1保送，打擊率3成08，超越台鋼王博玄，再度取得領先。王博玄昨4打數無安打，打擊率下滑到3成06。

