亞洲盃男籃賽》賀家兄弟、阿巴西 台灣隊新人化學效應強

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊這次亞洲盃男籃賽闖進8強，締造2013年以來最佳成績。台灣隊今年多了台美混血的賀丹、賀博兄弟助拳，賀丹表示，能和弟弟一起參與國際賽是很棒的事情。

賀丹、賀博的媽媽是台灣人，爸爸則是非裔美國人，兩人連續3年都來台參與瓊斯盃，這次亞洲盃是兄弟倆首度代表台灣參與正式國際賽。賀丹除了第一戰還在適應節奏僅拿4分，另3場得分上雙，場均12.3分、2.3籃板，尤其在8強附加賽表現搶眼，成為致勝功臣。

賀丹表示，加入台灣隊媽媽是主要推手，積極地為兩兄弟加入國家隊奔走。對於披上台灣隊戰袍，他說：「能和我的弟弟在同一支球隊，一起在國際舞台上打球，還同時上場，這是我夢寐以求的事。」賀博場均繳出11.8分、2.5籃板，對紐西蘭之戰更飆出24分。

至於以本土球員身分參與國際賽的阿巴西有些低迷，4戰場均僅9分、1籃板。經紀人透露，阿巴西在和菲律賓首戰就扭傷腳踝，一直帶傷上陣，和約旦之戰又滑倒，「但他說，盈駿、瓏貿也是帶傷上陣，自己只要能打就會上場。」阿巴西對於台灣有高度認同，覺得自己是台灣人，很希望做出貢獻。

澳洲輕取菲律賓

連3屆晉4強

8強賽昨開打，衛冕軍澳洲全隊5人得分上雙，福克斯威爾繳出全隊最高17分，助隊以84：60輕取菲律賓，連3屆闖進4強。

