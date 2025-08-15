自由日日Shoot》FIBA落井下石 譏台灣男籃落敗

台灣浪費最多21分領先，終場前3分鐘遭伊朗追平逆轉，無緣晉級亞洲盃4強。（取自FIBA官網）

我領先21分遭逆轉 官方IG發離譜貼文

FIBA官方IG出現嘲諷台灣隊的迷因貼文。（取自FIBA官方IG）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊昨凌晨在亞洲盃籃球錦標賽8強戰浪費21分領先，遭伊朗以75：78逆轉，無緣4強。未料國際籃總（FIBA）亞洲盃官方Instagram竟發了一則迷因貼文，嘲諷意味濃厚，不僅球迷炸鍋，體育署、籃協皆為此發聲抗議。事後FIBA刪文，並在晚間回應，他們對此感到遺憾，但該貼文只是為了幽默，並無意冒犯任何人。

台灣隊昨碰上手握3座冠軍的西亞勁旅伊朗，上半場最多21分領先，但下半場因高柏鎧陷入犯規麻煩，禁區失守慘遭逆轉，令不少台灣球迷心碎，也有人對下半場的吹判尺度提出質疑。亞洲盃官方IG賽後竟發了嘲諷意味十足的迷因貼文，照片上寫道「叫救護車，但不是幫我」（call the ambulance but not for me），並描述「這是今晚的情況」，嘲諷台灣在大幅領先後遭伊朗逆轉。

請繼續往下閱讀...

過去FIBA官方社群僅以比賽數據、影片等貼文為主，這次獲得「特殊待遇」，令台灣球迷氣炸，紛紛湧入該貼文留言，同時透過各種管道向FIBA抗議。台灣職籃TPBL率先發聲，用官方帳號留言譴責，「我們希望FIBA身為世界籃球的管理組織，應該要對所有隊伍、國家維持同樣尊重。」

籃協副秘書長張承中表示，FIBA官方社群發此種嘲諷式梗圖，非常不適當，籃協會為此嚴正溝通並表達立場。體育署也強調，每支國家隊都是代表國家榮耀，對賽事全力以赴，應獲得尊重。

體育署、籃協抗議 FIBA刪文表示遺憾

FIBA昨下午先悄悄刪文，晚間才透過IG正式回應，「本帳號先前發布台灣和伊朗8強賽相關貼文，並使用國際熱門迷因，意外引發相關隊伍不滿和敏感情緒，我們為此感到遺憾，目前貼文已刪除。我們重申，該貼文目的只是表達幽默，無意冒犯任何團隊。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法