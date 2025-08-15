晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日Shoot》FIBA落井下石 譏台灣男籃落敗

2025/08/15 05:30

台灣浪費最多21分領先，終場前3分鐘遭伊朗追平逆轉，無緣晉級亞洲盃4強。（取自FIBA官網）台灣浪費最多21分領先，終場前3分鐘遭伊朗追平逆轉，無緣晉級亞洲盃4強。（取自FIBA官網）

我領先21分遭逆轉 官方IG發離譜貼文

FIBA官方IG出現嘲諷台灣隊的迷因貼文。（取自FIBA官方IG）FIBA官方IG出現嘲諷台灣隊的迷因貼文。（取自FIBA官方IG）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊昨凌晨在亞洲盃籃球錦標賽8強戰浪費21分領先，遭伊朗以75：78逆轉，無緣4強。未料國際籃總（FIBA）亞洲盃官方Instagram竟發了一則迷因貼文，嘲諷意味濃厚，不僅球迷炸鍋，體育署、籃協皆為此發聲抗議。事後FIBA刪文，並在晚間回應，他們對此感到遺憾，但該貼文只是為了幽默，並無意冒犯任何人。

台灣隊昨碰上手握3座冠軍的西亞勁旅伊朗，上半場最多21分領先，但下半場因高柏鎧陷入犯規麻煩，禁區失守慘遭逆轉，令不少台灣球迷心碎，也有人對下半場的吹判尺度提出質疑。亞洲盃官方IG賽後竟發了嘲諷意味十足的迷因貼文，照片上寫道「叫救護車，但不是幫我」（call the ambulance but not for me），並描述「這是今晚的情況」，嘲諷台灣在大幅領先後遭伊朗逆轉。

過去FIBA官方社群僅以比賽數據、影片等貼文為主，這次獲得「特殊待遇」，令台灣球迷氣炸，紛紛湧入該貼文留言，同時透過各種管道向FIBA抗議。台灣職籃TPBL率先發聲，用官方帳號留言譴責，「我們希望FIBA身為世界籃球的管理組織，應該要對所有隊伍、國家維持同樣尊重。」

籃協副秘書長張承中表示，FIBA官方社群發此種嘲諷式梗圖，非常不適當，籃協會為此嚴正溝通並表達立場。體育署也強調，每支國家隊都是代表國家榮耀，對賽事全力以赴，應獲得尊重。

體育署、籃協抗議 FIBA刪文表示遺憾

FIBA昨下午先悄悄刪文，晚間才透過IG正式回應，「本帳號先前發布台灣和伊朗8強賽相關貼文，並使用國際熱門迷因，意外引發相關隊伍不滿和敏感情緒，我們為此感到遺憾，目前貼文已刪除。我們重申，該貼文目的只是表達幽默，無意冒犯任何團隊。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中