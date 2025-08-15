亞洲盃》台灣隊心碎戰役 把伊朗嚇出冷汗

「新台灣人」高柏鎧（左二）下半場陷入犯規麻煩，台灣隊團隊輸伊朗13個籃板。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊昨在亞洲盃籃球錦標賽8強戰碰上西亞強權伊朗，最多曾領先達21分，未料下半場戰局風雲變色，高柏鎧因陷入犯規麻煩衝擊禁區戰力，讓對手有機可乘，加上末節失誤、犯規增加打亂節奏，終場以75：78遭伊朗逆轉，8強止步，仍寫下自2013年以來的最佳成績，更是紐西蘭、澳洲加入亞洲後，我國首度躋身前8強。

世界籃球排名73的台灣隊這次在亞洲盃重返8強，為8支球隊中世界排名最低隊伍，但從小組賽走來，打敗排名34的菲律賓、35名的約旦，昨碰上手握3屆冠軍、排名28的伊朗，也一度把對手逼到絕境。

4強近在咫尺 終場前3分鐘竟翻盤

即便不被外界看好，台灣隊在上半場打得有聲有色，一度領先21分，直到終場前3分鐘才被追平，無奈在身材條件、經驗都不如對手情況下慘遭逆轉。台灣隊團隊投籃數據皆都優於伊朗，最大問題還是籃板輸了13個，比賽尾聲失誤偏多；林庭謙繳出全隊最高22分，陳盈駿13分次之，兩人出色表現令伊朗主帥馬諾洛普洛斯印象深刻，他直呼，若非後來守住他們，伊朗可能無法逆轉。

只是最後結果令台灣球迷心碎，隊長劉錚表示，這支球隊能走到現在很不容易，「這是一場很有鍛鍊價值的比賽。」他認為，未來大家面對這樣拉鋸的場面機會很多，希望能記取教訓，下一場國際賽再討回來，如同這次在亞洲盃擊敗約旦復仇。

台灣隊下一場正式國際賽為今年11月28日開打的世界盃籃球資格賽，已沒有太多時間可浪費，加上屆時比賽在賽季間，徵召恐有更多挑戰，總教練圖齊說：「現在不能只想到這場比賽，要考慮的是下一步，我們的球員來自不同球隊、聯盟，需要有多一點時間整合、累積經驗。」

