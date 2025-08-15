晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

亞洲盃》台灣隊心碎戰役 把伊朗嚇出冷汗

2025/08/15 05:30

「新台灣人」高柏鎧（左二）下半場陷入犯規麻煩，台灣隊團隊輸伊朗13個籃板。（取自FIBA官網）「新台灣人」高柏鎧（左二）下半場陷入犯規麻煩，台灣隊團隊輸伊朗13個籃板。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊昨在亞洲盃籃球錦標賽8強戰碰上西亞強權伊朗，最多曾領先達21分，未料下半場戰局風雲變色，高柏鎧因陷入犯規麻煩衝擊禁區戰力，讓對手有機可乘，加上末節失誤、犯規增加打亂節奏，終場以75：78遭伊朗逆轉，8強止步，仍寫下自2013年以來的最佳成績，更是紐西蘭、澳洲加入亞洲後，我國首度躋身前8強。

世界籃球排名73的台灣隊這次在亞洲盃重返8強，為8支球隊中世界排名最低隊伍，但從小組賽走來，打敗排名34的菲律賓、35名的約旦，昨碰上手握3屆冠軍、排名28的伊朗，也一度把對手逼到絕境。

4強近在咫尺 終場前3分鐘竟翻盤

即便不被外界看好，台灣隊在上半場打得有聲有色，一度領先21分，直到終場前3分鐘才被追平，無奈在身材條件、經驗都不如對手情況下慘遭逆轉。台灣隊團隊投籃數據皆都優於伊朗，最大問題還是籃板輸了13個，比賽尾聲失誤偏多；林庭謙繳出全隊最高22分，陳盈駿13分次之，兩人出色表現令伊朗主帥馬諾洛普洛斯印象深刻，他直呼，若非後來守住他們，伊朗可能無法逆轉。

只是最後結果令台灣球迷心碎，隊長劉錚表示，這支球隊能走到現在很不容易，「這是一場很有鍛鍊價值的比賽。」他認為，未來大家面對這樣拉鋸的場面機會很多，希望能記取教訓，下一場國際賽再討回來，如同這次在亞洲盃擊敗約旦復仇。

台灣隊下一場正式國際賽為今年11月28日開打的世界盃籃球資格賽，已沒有太多時間可浪費，加上屆時比賽在賽季間，徵召恐有更多挑戰，總教練圖齊說：「現在不能只想到這場比賽，要考慮的是下一步，我們的球員來自不同球隊、聯盟，需要有多一點時間整合、累積經驗。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中