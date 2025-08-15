世運會》郭立陽冥想要走的路 銀回局面

滑輪選手郭立陽（左起）、劉懿萱與趙祖政在世運會同日摘銀。 （中華奧會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕趙祖政、郭立陽和劉懿萱昨在2025成都世界運動會在各自項目都收下一面銀牌，滑輪運動代表隊單日進帳3面銀牌，目前台灣代表團累計1金、4銀、4銅。

22歲的郭立陽在上屆拿下100公尺爭先賽銀牌、500公尺爭先賽銅牌，昨他在男子200公尺雙人計時決賽預賽先以17秒440的成績晉級，決賽再接再厲繳出17秒305，僅落後金牌的西班牙選手古茲曼0.141秒。

揮別公路賽的失利，郭立陽在場地賽進帳銀牌讓他如釋重負，他說：「其實賽前心情平靜，冥想模擬比賽時要走的路線，然後冷靜一點，比完決賽後也對自己的表現還算滿意。」

趙祖政在杭州亞運拿下3000公尺接力賽金牌、1000公尺爭先賽銅牌，這次世運會也肩負奪牌希望，昨他在男子5000公尺積分賽決賽前段就緊跟領先集團，之後也把握機會殺出搶分，順利拿下18分積分，收下一面銀牌。

劉懿萱在女子500公尺+D爭先賽預賽以44秒997的成績晉級，決賽再飆速以44秒251衝線，僅以0.02秒之差不敵金牌的比利時選手法蘭，勇奪世運會個人生涯首面銀牌。

