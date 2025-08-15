晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

世運會》郭立陽冥想要走的路 銀回局面

2025/08/15 05:30

滑輪選手郭立陽（左起）、劉懿萱與趙祖政在世運會同日摘銀。 （中華奧會提供）滑輪選手郭立陽（左起）、劉懿萱與趙祖政在世運會同日摘銀。 （中華奧會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕趙祖政、郭立陽和劉懿萱昨在2025成都世界運動會在各自項目都收下一面銀牌，滑輪運動代表隊單日進帳3面銀牌，目前台灣代表團累計1金、4銀、4銅。

22歲的郭立陽在上屆拿下100公尺爭先賽銀牌、500公尺爭先賽銅牌，昨他在男子200公尺雙人計時決賽預賽先以17秒440的成績晉級，決賽再接再厲繳出17秒305，僅落後金牌的西班牙選手古茲曼0.141秒。

揮別公路賽的失利，郭立陽在場地賽進帳銀牌讓他如釋重負，他說：「其實賽前心情平靜，冥想模擬比賽時要走的路線，然後冷靜一點，比完決賽後也對自己的表現還算滿意。」

趙祖政在杭州亞運拿下3000公尺接力賽金牌、1000公尺爭先賽銅牌，這次世運會也肩負奪牌希望，昨他在男子5000公尺積分賽決賽前段就緊跟領先集團，之後也把握機會殺出搶分，順利拿下18分積分，收下一面銀牌。

劉懿萱在女子500公尺+D爭先賽預賽以44秒997的成績晉級，決賽再飆速以44秒251衝線，僅以0.02秒之差不敵金牌的比利時選手法蘭，勇奪世運會個人生涯首面銀牌。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中