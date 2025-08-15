國家奧會主席誰屬? 3大軟實力決勝

現任奧會副主席蔡家福是接班熱門人選。（資料照）

11月初改選 2人選浮上檯面

高協理事長也是國策顧問王政松，有意角逐奧會主席。 （資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕現任中華奧會主席林鴻道即將在年底交棒，新任正副主席人選預計在12月出爐，目前傳出現任副主席蔡家福和國策顧問、高爾夫協會理事長王政松都有意角逐，期盼為台灣體壇奉獻。

國家奧會主席為我國體壇對國際的重要窗口，熟知體育事務的專業人士指出，除了對於體育的熱情，主席本身的國際知名度、專業度都是必要考量。宏國集團副董事長林鴻道自2014年、第11屆起接掌中華奧會主席一職，兩度連任，而他的任期將於今年底結束，接棒的人選引發關注，目前中華奧會預計在11月8日進行委員選舉，12月初正副主席人選出爐。

請繼續往下閱讀...

國家奧會主席責任重大，熟知國內體壇事務的人士對於主席改選一事提出看法，他認為，要勝任主席一職，除了考量基本條件，許多軟性條件更是重點，「體育署接下來要轉換為運動部，這有許多意義，台灣GDP達到一定程度後，運動是最好的無國界外交，因此奧會主席兼具外交任務，這是台灣特別需要的。」

需具知名度、專業性 更不能缺少實績

該專業人士指出，奧會主席需具備的軟性條件有3個面向，第一為是否具國際知名度，「這需要過去經歷來鋪陳，是否舉辦過大型國際賽事，在國際上是否為人所知相當重要。」第二則是專業性，「最適合對象一定是較有份量的單項協會理事長，且在他任內曾推動基礎紮根計畫，並取得一定成就，而這些成就除了可在眼前看到，還有未來發展性。」

擔任奧會主席，為體壇奉獻是很基本條件，該專業人士認為，主席必須是無私奉獻者，「出錢出力是基本的，另外也要全職、全力以赴去做這些事情。」他點出，如同協會，國家奧會運作不能全仰賴政府資源，主席須要有能力讓更多資源投入體育。另外，品德也相當重要，「他的身分代表國家，他不能有品德上瑕疵，這樣在國際上行走更能獲得尊重。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法