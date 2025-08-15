晴時多雲

體育 即時新聞

曾頌恩英雄有淚 拚出4棒價值

2025/08/15 05:30

龍象先發投手都繳出7局無失分好投，直到8局下才由曾頌恩一棒打回兩隊第1分。 （記者廖耀東攝）龍象先發投手都繳出7局無失分好投，直到8局下才由曾頌恩一棒打回兩隊第1分。 （記者廖耀東攝）

致勝安屠龍

吳俊偉（中）拿下本季第3次救援成功。（記者廖耀東攝）吳俊偉（中）拿下本季第3次救援成功。（記者廖耀東攝）

止對戰4連敗

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟曾頌恩昨在8局下2出局擊出致勝安打，帶動單局2分攻勢，加上李博登、呂彥青和吳俊偉聯手演出完封勝，終場以2：0擊敗味全龍，終止對戰4連敗，也將領先龍隊勝差拉開到1.5場。

中信近期主力打者低迷，陳俊秀和許基宏相繼低潮，總教練平野惠一從10日起用曾頌恩扛下四番，他沒有辜負教練的信任，在8局下2出局棒打李超，王政順加碼內野安打串聯第2分。本季首度站上MVP舞台的曾頌恩忍不住落下男兒淚。

「今年感觸比較多。」曾頌恩表示，上半季成績不好，下半季歸隊後，雖然感覺調整還不錯，卻有不少強勁球被接殺，難免會懷疑自己的訓練內容，「但我也告訴自己，不要被一些數字給束縛。」

曾頌恩去年勇奪台灣大賽MVP，平野認可彼此是「師徒關係」，被視為第一代大弟子，平野季前就規劃他扛下四番，搭配許基宏和陳俊秀共築中心打線，只是曾頌恩受膝傷影響，打擊率都在2成出頭掙扎。

平野大弟子

下半季脫困

昨曾頌恩結束第1打席，下場就被平野叮嚀細節，從第2打席逐漸好轉，才有8局下的致勝安。平野直言，希望未來曾頌恩可以脫離「平野牌監視器」，不要再讓他來監視。

中信斬斷對戰龍隊4連敗，卻始終無法突破艾璞樂，他先發7局僅被敲4支安打，跨季對戰連續29局無失分，逼近2012-13年林英傑對兄弟連續30.1局的聯盟紀錄。

「他真的是很好的投手。」平野坦言，球隊目前的陣容較年輕，打者想用200%、300%的力量硬拚艾璞樂，「希望能多靠技術和頭腦去進攻。」

