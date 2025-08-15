晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

德保拉下二軍 不放棄挑戰92勝榮耀

2025/08/15 05:30

兄弟新洋投柯威士本週有機會在大巨蛋先發登板。（記者廖耀東攝）兄弟新洋投柯威士本週有機會在大巨蛋先發登板。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟昨宣布將註銷德保拉，註冊新洋投柯威士，預定本週在台北大巨蛋強碰富邦悍將，而德保拉將持續在屏東二軍基地復健，雖然明年動向視跟球團討論的結果而定，但德保拉透露希望能在這裡繼續投很多年，不放棄力拚兄弟歷史勝投王的機會。

兄弟831洋將大限前割捨德保拉，他將在二軍持續復健調整。 （資料照）兄弟831洋將大限前割捨德保拉，他將在二軍持續復健調整。 （資料照）

德保拉在6月4日手臂不適自行退場，他曾形容前次肩膀有這種感覺是2015年，且後來那年有動刀，即便7月恢復投球，卻又有不適感，導致進度停滯，中信只能在831大限前割捨他，雙方也完成復健協議，德保拉將跟勝騎士共同在二軍持續復健與調整。

想在中職續投很多年

德保拉昨透露，跟球隊有談過明年的規劃，希望明年若能健康回歸，象迷也能像以往一樣繼續支持他，「我保證會努力復健與訓練，如果上帝允許，我希望能在這裡繼續投很多年。」

中信今天將會註銷德保拉，本季只能以5勝3敗收尾，宣告連續球季雙位數勝投的紀錄停在5年，雖然已是兄弟隊史最長，卻無緣挑戰潘威倫連續8季的聯盟紀錄。如果71勝的德保拉仍回歸中信，仍有機會挑戰陳義信92勝的隊史紀錄。

中信註冊柯威士，今起作客大巨蛋的富邦悍將系列賽有望先發亮相。中信前3週的週末都能3戰橫掃對手，追平2017年Lamigo桃猿隊的聯盟紀錄，本週力拚史無前例的連4週末橫掃。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中