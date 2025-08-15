德保拉下二軍 不放棄挑戰92勝榮耀

兄弟新洋投柯威士本週有機會在大巨蛋先發登板。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟昨宣布將註銷德保拉，註冊新洋投柯威士，預定本週在台北大巨蛋強碰富邦悍將，而德保拉將持續在屏東二軍基地復健，雖然明年動向視跟球團討論的結果而定，但德保拉透露希望能在這裡繼續投很多年，不放棄力拚兄弟歷史勝投王的機會。

兄弟831洋將大限前割捨德保拉，他將在二軍持續復健調整。 （資料照）

德保拉在6月4日手臂不適自行退場，他曾形容前次肩膀有這種感覺是2015年，且後來那年有動刀，即便7月恢復投球，卻又有不適感，導致進度停滯，中信只能在831大限前割捨他，雙方也完成復健協議，德保拉將跟勝騎士共同在二軍持續復健與調整。

想在中職續投很多年

德保拉昨透露，跟球隊有談過明年的規劃，希望明年若能健康回歸，象迷也能像以往一樣繼續支持他，「我保證會努力復健與訓練，如果上帝允許，我希望能在這裡繼續投很多年。」

中信今天將會註銷德保拉，本季只能以5勝3敗收尾，宣告連續球季雙位數勝投的紀錄停在5年，雖然已是兄弟隊史最長，卻無緣挑戰潘威倫連續8季的聯盟紀錄。如果71勝的德保拉仍回歸中信，仍有機會挑戰陳義信92勝的隊史紀錄。

中信註冊柯威士，今起作客大巨蛋的富邦悍將系列賽有望先發亮相。中信前3週的週末都能3戰橫掃對手，追平2017年Lamigo桃猿隊的聯盟紀錄，本週力拚史無前例的連4週末橫掃。

