後勁、嘟嘟 明晚夢幻連動

〔記者吳清正／台北報導〕台鋼雄鷹洋投後勁目前跨季21連勝，已經追平現任統一獅投手教練潘威倫保持的紀錄，按照正常輪值，後勁明天將在澄清湖主場出戰統一獅，正好在潘威倫面前挑戰新紀錄，如果能夠達成，將繼續挑戰同樣由潘威倫保持的先發21連勝和單季16連勝紀錄。

傳奇面前

後勁挑戰跨季22連勝

曾是樂天桃猿終結者的後勁，2023年季末拿下3場後援勝，去年轉投台鋼並轉任先發，先發13場戰績7勝0敗，今年先發16場再拿下11勝，連續29場先發不敗已經改寫潘威倫的28場紀錄，先發18連勝和潘威倫還有3場的差距，單季11連勝則還落後5場。

彷彿宿命的安排，後勁挑戰連勝新紀錄的比賽，剛好對上潘威倫所屬的統一。後勁今年出戰統一只有2場，是各隊中最少的，雖然都拿下勝投，對戰防禦率2.08和被上壘率1.23都是第2高，不能掉以輕心，而且台鋼最近打擊陷入低潮，本週前兩場比賽合計只攻下2分，能否給予後勁足夠的得分支援是個問題。

統一打者當中，陳重羽對後勁打擊率0.667，林安可、林佳緯、潘傑楷和陳重廷都是0.500，陳傑憲0.333，是後勁必須提防的打者。

