鄧愷威1.2局崩盤 放球點致命傷

2025/08/15 05:30

鄧愷威（中）第2局控球崩盤，先發1.2局失7分吞敗。 （美聯社）鄧愷威（中）第2局控球崩盤，先發1.2局失7分吞敗。 （美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕旅美右投鄧愷威昨未能延續前役的好手感，先發只撐1.2局狂失7分吞敗，終場教士以11：1大勝巨人登上國聯西區龍頭寶座，巨人苦吞5連敗，近14場主場慘吞13敗，兩隊勝差達10場。

鄧愷威上週六對國民中繼5局無失分拿下大聯盟生涯首勝，昨第2度登板先發，2局上遭遇大亂流，1出局後被敲4安另有3次保送和高飛犧牲打一口氣掉6分，其中滿壘時柯朗沃斯擊出內野滾地球直擊二壘壘包形成幸運安打，也讓鄧愷威投到崩盤。

好球率僅6成 巨人5連敗

鄧愷威退場後由畢文斯上場救火，教士靠安打和捕逸再添1分，鄧愷威用53球投1.2局被敲4安另有4次保送，失7分其中6分責失，苦吞本季第2敗，累計防禦率升至9.90，此役好球率僅6成，不如前役的6成6，他指出，太想把球投到完美的位置，反而錯失理想的放球點。

另一戰複製2023年經典賽美日冠軍戰夢幻投打對決戲碼，道奇大谷翔平對前天使隊友楚奧特連飆2K，第2次交手更催出100.7英里（約162公里）火球奪三振，大谷先發4.1局投80球都是本季單場新高，失4分無關勝敗，最終天使以6：5氣走道奇，本季對戰6戰全勝，道奇在國聯西區落後教士1場勝差。

大谷說，楚奧特是全大聯盟最強的打者之一，特別針對他不擅打高角度速球做配球，一定要把球投到位，對戰必須更集中精神。

