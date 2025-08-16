兄弟攻蛋30勝 黃韋盛驚喜MVP

兄弟黃韋盛3局上敲安開啟兄弟攻勢，賽後獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）

3局上開啟攻勢

兄弟高宇杰4局上敲出勝利打點。（記者陳志曲攝）

賞悍將6連敗

兄弟險勝悍將，收下大巨蛋第30勝。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將賽前調整教練團職務，由首席教練陳連宏兼任打擊教練，過去5次季中更換打教當天都贏球的紅利卻沒再次出現，即便魔力藍以6局失2分交出近8場出賽的第7次優質先發，打線卻只擊出7支安打攻下1分，以1：2敗給中信兄弟慘收6連敗，也讓中信成為中職首支在大巨蛋拿到30勝的球隊。

黃博多（記者陳志曲攝）

富邦由魔力藍先發，被打6安有5支集中在第3、4局，黃韋盛賽前對戰5打數0安打，這場交手2次都敲安打，3局上率先二壘安打開啟中信攻勢並跑回追平分，4局上跟進江坤宇敲安延續攻勢，後續的高宇杰才能為中信打下超前分，他表示，前次對戰打得很爛，憑印象設定球路攻擊，獲選單場MVP卻很意外，「這場牛棚投手有守住1分領先，MVP應該是有上場的牛棚投手。」

蔡齊哲關鍵牽制

澆熄反撲火

中信由黃博多先發，用110球是生涯單場最多，6局下單局出現2次保送後被換掉，接手的蔡齊哲把二壘跑者戴培峰牽制出局，化解富邦最可能的扳平機會，總教練平野惠一認為是贏球一大關鍵，他指出，面對當下的危機，大家通常會覺得，投手會專注在打者身上，利用這個想法抓到對手的漏洞，真的很不容易，「棒球很講究氣勢，這個play成功阻止對方的反攻氣勢。」

富邦上半季有2次5連敗，另有6連敗、7連敗各1次，下半季還沒過半又陷入6連敗，本季各隊共有8次至少5連敗，富邦一隊就佔5次，今天再輸將以7連敗追平中職本季最長連敗。

