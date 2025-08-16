悍將最健康的洋投 鈴木伺機上一軍

鈴木駿輔（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕距離俗稱「831大限」的中職洋將登錄截止日期只剩16天，全季戰績墊底的富邦悍將率先確定最終登錄的4名洋將，領隊林華韋昨表示，因為剩下的時間已經不多，再找新洋將應該是來不及，本季洋將確定是魔力藍、力亞士、布坎南、鈴木駿輔。投手教練許銘傑表示，最快下週會讓鈴木駿輔在一軍出賽。

林華韋指出，球隊其實一直在找洋投，只是很不湊巧，喜歡的幾位都有些狀況，也都陸續婉拒，因為距離「831大限」只剩兩週，以時間點來說，就算找到應該也來不及，最終4位洋將已經可以確定，就是魔力藍、力亞士、布坎南、鈴木駿輔。富邦昨把效力4年的富藍戈除役，空出第4個洋將名額準備登錄已在一軍隨隊的鈴木駿輔。

許銘傑表示，鈴木去年曾在一軍出賽，今年在二軍出賽6場投32局都沒失分，雖然一、二軍的強度不同，但他去年在樂天桃猿帶過鈴木非常熟悉，昨觀看鈴木牛棚練投後，覺得狀況比他想像中好，預計下週讓鈴木在二軍再出賽1場，就找機會讓鈴木上一軍比賽，「他很年輕，又有球速，也是目前最健康的。」

富邦因應下半季戰績仍不理想，一軍教練團又做出職務調整，林華韋指出，球隊雖有在進步，但排名、數據都是落後，調整教練職務已經醞釀一段時間，只是昨天才做決定。

